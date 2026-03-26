Dantedì "Noi con Dante": Performance e letture di testi danteschi Grande partecipazione e intensa emozione per “Noi con Dante” al Teatro Romano di Benevento

Si è svolto con grande successo, nel pomeriggio del 25 marzo, l’evento “Noi con Dante”, organizzato in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La suggestiva cornice del Teatro Romano di Benevento ha accolto un pubblico numeroso e partecipe, che ha seguito con attenzione e coinvolgimento la maratona di letture dedicata alla Divina Commedia.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Benevento, ha saputo offrire un’esperienza culturale ed emotiva di grande intensità, valorizzando il tema dell’amore attraverso tre celebri momenti dell’opera dantesca: Paolo e Francesca (Inferno, Canto V), il rimprovero di Beatrice (Purgatorio, Canto XXXI) e San Francesco (Paradiso, Canto XI).

Protagonisti della performance sono stati gli studenti dell’Istituto Guacci, che con sensibilità e impegno hanno dato voce ai versi danteschi, guidati dall’attore Doriano Rautnik. La sua direzione ha contribuito a rendere le letture particolarmente efficaci e coinvolgenti, grazie a un lavoro attento sulla parola e sull’interpretazione.

Molto apprezzata anche la collaborazione con l’associazione culturale Midora Teatro Associazione culturale APS, da anni attiva nella produzione teatrale e nella formazione attraverso corsi e laboratori.

Un ruolo centrale nella riuscita dell’iniziativa è stato svolto dalla direzione del Teatro Romano di Benevento, che continua a distinguersi per una programmazione attenta e qualificata, volta a valorizzare il sito non solo come luogo di memoria storica, ma come spazio vivo di produzione e diffusione culturale. Attraverso il sostegno a eventi come “Noi con Dante”, la direzione conferma il proprio impegno nel promuovere sul territorio occasioni di crescita culturale, favorendo il dialogo tra istituzioni, scuole e realtà artistiche locali, e contribuendo a rendere il teatro un punto di riferimento per la comunità.

Il pubblico ha risposto con calore e partecipazione, sottolineando con applausi i momenti più intensi della rappresentazione. L’evento si è confermato così un importante momento di condivisione e riflessione, capace di avvicinare cittadini, studenti e appassionati alla grande tradizione letteraria italiana.

La riuscita della manifestazione testimonia ancora una volta la forza e l’attualità dell’opera di Dante, nonché il valore della collaborazione tra istituzioni culturali, scuola e realtà artistiche del territorio, nel segno della promozione della lingua e della cultura italiana.