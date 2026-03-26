Domani 1.600 studentesse e studenti delle scuole superiori all'Unisannio l’Università del Sannio apre le porte per una giornata di orientamento

Open Day 2026: a Benevento l’Università del Sannio apre le porte a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado per una giornata di orientamento dedicata alla scoperta dell’offerta formativa, dei servizi e delle opportunità dell’Ateneo. L’appuntamento è per il 27 marzo, con una partecipazione che si preannuncia particolarmente ampia: sono circa 1.600 le prenotazioni arrivate da numerosi istituti superiori della Campania.

L’accoglienza è prevista a partire dalle ore 9 presso il Polo didattico di via delle Puglie, cuore del campus urbano. Ad aprire la giornata saranno i saluti della rettrice Maria Moreno, dei direttori di Dipartimento Andrea Cusano (DING), Ernesto Fabiani (DEMM), Giuseppe Graziano (DST) e del delegato all’Orientamento Marco Consales. A seguire, i partecipanti potranno vivere un’esperienza diretta della vita universitaria attraverso visite alle aule e ai laboratori, incontri con docenti e studenti, e contatti con imprese e ordini professionali, per approfondire i corsi di laurea e gli sbocchi occupazionali.

«L’Open Day rappresenta un momento importante di incontro con le future matricole – dichiara la rettrice Moreno –. Aprire le porte dell’Università significa offrire un’occasione concreta per conoscere da vicino i nostri percorsi formativi, i servizi e gli spazi in cui si costruisce l’esperienza universitaria, accompagnando studentesse e studenti verso una scelta consapevole».

«Questa giornata – aggiunge il professor Consales – è pensata per fornire strumenti utili all’orientamento, attraverso un confronto diretto con docenti e comunità studentesca. L’obiettivo è presentare in modo chiaro e accessibile le opportunità offerte dall’Ateneo, valorizzando il legame con il territorio e l’attenzione alla qualità della formazione».