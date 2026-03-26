Dal 9 al 12 luglio torna nelle Terme di Telese il "Telesia for Peoples"

La tredicesima edizione. La data dell’evento decisa dal direttivo Icosit a Roma

dal 9 al 12 luglio torna nelle terme di telese il telesia for peoples
Telese Terme.  

Per il tredicesimo anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme ad ospitare il “Telesia for Peoples”, l’evento nato da un’idea dell’Associazione italoamericana no profit “Icosit” e della Fondazione Migrantes della Cei, che si svolgerà dal 9 al 12 luglio nel Parco delle Terme.

E’ quanto ha deciso il consiglio direttivo dell’Associazione “Icosit” riunitosi a Roma per stabilire calendario e programma.

Scopo della manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Telese Terme, della Provincia di Benevento e della Regione Campania, è sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l’integrazione tra i popoli.

“Dopo l’ennesimo successo dell’ultima edizione, dedicata all’impegno della Croce Rossa Italiana nelle aree di crisi nel mondo consegnando il Premio a Telese al Presidente nazionale Rosario Valastro, e all’impegno contro la illegalità del parroco anticamorra di Caivano don Maurizio Patriciello, - dice il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente di Icosit – quest’anno siamo al lavoro per portare sul palco del ‘Telesia for Peoples’ altre storie e personaggi interessanti che contribuiranno alla crescita dell’evento che diventa sempre più di levatura internazionale”.

E anche per il 2026 Icosit conferirà, nella serata conclusiva, il Premio “Telesia for Peoples”, giunto alla sua nona edizione, che viene assegnato a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) che nella loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”.

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