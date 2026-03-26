Dal 9 al 12 luglio torna nelle Terme di Telese il "Telesia for Peoples" La tredicesima edizione. La data dell’evento decisa dal direttivo Icosit a Roma

Per il tredicesimo anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme ad ospitare il “Telesia for Peoples”, l’evento nato da un’idea dell’Associazione italoamericana no profit “Icosit” e della Fondazione Migrantes della Cei, che si svolgerà dal 9 al 12 luglio nel Parco delle Terme.

E’ quanto ha deciso il consiglio direttivo dell’Associazione “Icosit” riunitosi a Roma per stabilire calendario e programma.

Scopo della manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Telese Terme, della Provincia di Benevento e della Regione Campania, è sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l’integrazione tra i popoli.

“Dopo l’ennesimo successo dell’ultima edizione, dedicata all’impegno della Croce Rossa Italiana nelle aree di crisi nel mondo consegnando il Premio a Telese al Presidente nazionale Rosario Valastro, e all’impegno contro la illegalità del parroco anticamorra di Caivano don Maurizio Patriciello, - dice il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente di Icosit – quest’anno siamo al lavoro per portare sul palco del ‘Telesia for Peoples’ altre storie e personaggi interessanti che contribuiranno alla crescita dell’evento che diventa sempre più di levatura internazionale”.

E anche per il 2026 Icosit conferirà, nella serata conclusiva, il Premio “Telesia for Peoples”, giunto alla sua nona edizione, che viene assegnato a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) che nella loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”.