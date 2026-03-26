Iscritti albo Speciale degli Avvocati pubblici incontrano Lombardi avvocati Bovio, Giallonardo e Sabatino potranno ora esercitare la professione a favore Provincia

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha ricevuto stamani nella Sala del Presidente alla Rocca dei Rettori gli avvocati Paola Bovio, Andrea Giallonardo e Simona Sabatino, dipendenti dell’Ente, all’indomani della Cerimonia del loro Giuramento per l’iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati pubblici presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento.

Gli avvocati erano accompagnati dal Responsabile dell’Avvocatura Provinciale avv. Giuseppe Marsicano.

Come prevede la legge forense n. 247/2012, all’art 17, gli avvocati Paola Bovio, Andrea Giallonardo, Simona Sabatino, potranno ora esercitare la professione a favore della Provincia di Benevento, da cui dipendono, sotto la direzione e coordinamento del Responsabile avvocato Marsicano.

Il presidente Lombardi, nell’esprimere le sue più vive congratulazioni agli avvocati per l’iscrizione ed il Giuramento, ed ha formulato gli

auguri di buon lavoro nell’interesse dell’Ente.