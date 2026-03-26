"Percorso Puc a Benevento caratterizzato da confronto e partecipazione" L’assessore all’Urbanistica Chiusolo: a in fase di adozione del cosiddetto Strutturale di Piano

“L’iter di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale è stato scandito da diverse fasi di confronto e partecipazione con la Città e le sue forze vive. Gli indirizzi approvati nel dicembre 2022 (poco più di 3 anni fa) sono stati oggetto di confronto con associazioni e cittadini nell’autunno del 2023 e proprio gli spunti e le proposte emerse divennero parte integrante della delibera di Consiglio Comunale del 2024 in cui sono stati integrati gli indirizzi strategici del Piano, ma non è finita qui. Infatti, una volta approvato il Preliminare di Piano nel gennaio 2025 abbiamo adottato una nuova delibera di Giunta che recepiva ulteriori contributi giunti dopo la pubblicazione del documento Preliminare”, è quanto specifica in una nota l’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo.

”Un percorso articolato nel quale sono confluiti anche i dettami della nuova legge regionale, nel frattempo modificata ed ispirata alla rigenerazione urbana ed al contenimento del ‘consumo di suolo’.

E’ evidente, dunque, anche dai documenti sopra richiamati che questa Amministrazione ha orientato la pianificazione del territorio alla partecipazione ed al confronto. Durante tutto l’articolato iter, l’Amministrazione ha recepito i cambiamenti sociali ed economici che hanno interessato Benevento e che sono stati sollevati da Associazioni, Sindacati, Università, Imprese, gruppi di interesse e singoli cittadini. Un confronto che non è concluso e che proseguirà, voglio tranquillizzare il gruppo di Civico 22 intervenuto in queste ore sul tema, anche nei prossimi mesi.

Siamo ora in fase di adozione del cosiddetto Strutturale di Piano e del RUE, il Regolamento Urbanistico Edilizio che stabilisce le norme di attuazione.

Temi qualificanti come la sostenibilità urbanistica e ambientale, la rigenerazione urbana, la strategicità dei parchi fluviali, sono già parte fondante del nuovo PUC, sia per l’indirizzo politico voluto dell’Amministrazione che per i contributi giunti fino ad oggi.

Tuttavia, proprio alla luce delle prossime ed imminenti tappe di approvazione del PUC, come assessore all’Urbanistica ribadisco la disponibilità dell’Amministrazione ad ogni utile confronto istituzionale.

La Città futura deve essere la priorità della politica capace di trasformarsi, solo poi, in indirizzi tecnici”, conclude Chiusolo.