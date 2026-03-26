"Grazie a NdC e a Masella: presidenza Taburno è stato risultato importante" Il neo presidente Diglio: "Ora tutti al lavoro nell'unico interesse dell'Ente montano"

"La presidenza della Comunità montana del Taburno è un grande onore e privilegio. E' arrivata al termine di una fase complessa, con tratti aspri che ora si è chiusa con la maturità istituzionale di tutti.

Per questo risultato desidero ringraziare il mio partito, Noi di Centro, a partire dal leader Clemente Mastella. Ringrazio il consigliere regionale Pellegrino Mastella, tutti i sindaci, gli amministratori e gli amici che mi hanno sostenuto in una battaglia politica che è stata ostica ma che è stata coronata dal risultato democraticamente più giusto. Ora tutti al lavoro nell'unico interesse dell'Ente montano", lo scrive in una nota il neo presidente Stefano Diglio.