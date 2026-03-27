Evento a Pasquetta nel Parco De Mita: De Stasio interroga l'amministrazione La consigliera comunale chiede spiegazioni

"Per il prossimo lunedì di Pasquetta pare sia stato organizzato un evento, anche musicale, nel Parco comunale De Mita. Dalla pubblicità a mezzo social il biglietto di ingresso è di 15 euro ciascuno e l’orario di ingresso è fissato dalle 11,30 in poi. Poiché il parco è pubblico, e considerato che già alcuni eventi organizzati lo scorso anno non erano stati autorizzati né erano stati richiesti e concessi i necessari permessi, ho inoltrato un’interrogazione urgente all’assessore alle attività produttive, dopo avere portato la questione nell’apposita commissione consiliare".

Così la consigliera comunale di Prima Benevento, Rosetta De Stasio.

Interrogazione che punta a chiarire: "1) se l’ingresso al parco De Mita è riservato esclusivamente ai partecipanti all’evento, considerato che non appare opportuno chiudere al pubblico un parco verde in un giorno di festa, come quello di Pasquetta;

2) Se per l’organizzazione di tale evento sono state chieste le necessarie autorizzazioni anche nel rispetto delle norme del TULPS, trattandosi, a quanto pare, di un evento con musica;

3) se la società che aveva la gestione provvisoria del parco (Città Verde) ha sottoscritto il contratto di concessione con il Comune di Benevento, Ente proprietario del parco, visto che ciò non risultava fatto all’Agosto 2025;

4) Se la detta società ha provveduto alla rimozione delle opere abusivamente realizzate nel parco indicate nel verbale di sopralluogo del 21 Luglio 2025".

E ancora "Mi auguro di avere una risposta precisa e tempestiva dall’Assessore.

E’ giusto, infatti, che un parco comunale sia destinato a tutti i cittadini, in particolare nei giorni di festa, e che eventuali eventi siano debitamente autorizzati entro determinati limiti e con opportuni accorgimenti.

La città è di tutti e solo il rispetto di tale principio potrà consentirle di essere un luogo vivibile, attrattivo e autenticamente moderno".