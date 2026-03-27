Benevento. La Giunta approva il conto consuntivo del 2025 Assessore Razzano: prosegue trend positivo che certifica come i conti comunali restino in sicurezza

La Giunta comunale, presieduta da Clemente Mastella, ha approvato il Conto consuntivo dell’anno 2025.

”Anche questa volta – spiega l’assessore alle Finanze Giovanna Razzano– siamo in perfetto allineamento cronologico con i tempi previsti dalla legge che prescrive l’approvazione del Rendiconto di gestione entro la fine di aprile. Dopo il via libera dei Revisori, andremo in Consiglio comunale per l’ok definitivo”.

“Quanto ai contenuti, vorrei sottolineare – prosegue Razzano – che prosegue un trend positivo che certifica come i conti comunali restino in sicurezza, in virtù del rispetto rigoroso dei parametri contabili. Il risultato di cassa è ampiamente confortante. Abbiamo conseguito il miglioramento del risultato di amministrazione, la copertura totale del Fal (Fondo anticipazione liquidità) e abbiamo un fondo cassa positivo e un equilibrio di bilancio. Ringrazio il dirigente alle Finanze Ambrosio e il Settore per il lavoro svolto che ha consentito l’approvazione tempestiva del documento”, conclude Razzano.