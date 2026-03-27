Cassa depositi e prestiti incontra i comuni a Benevento Martedì prossimo a Palazzo Paolo V

E' in programma per martedì 31 marzo, alle 11 presso Palazzo Paolo V-Sala dell'Antico teatro, l'evento 'Cassa depositi e Prestiti incontra i Comuni'. Dopo la presentazione dei partecipanti, l'introduzione e la moderazione saranno a cura di Raffaele Ambrosio, Dirigente del Settore Finanze del Comune di Benevento.

Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Benevento Clemente Mastella, del presidente della Provincia Nino Lombardi e dell'assessore alle Finanze Giovanna Razzano. In seguito Giuseppe Chirico, responsabile Relazioni Business Pa Sud Ovest CdP interverrà sul tema 'Cdp, la mission, il modello di business e gli strumenti di finanziamento a supporto degli Enti locali'. 'La nuova Circolare 1310/2025: la rinegoziazione dei prestiti CdP' saranno oggetto della relazione di Salvatore Russo, Referente Relazioni Business Pa Sud Ovest CdP. L'incontro è rivolto a Sindaci, Assessori, Segretari, Uffici finanziari e tecnici, revisori delle amministrazioni locali.

