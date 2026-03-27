Contributo per il servizio autonomo trasporto scolastico alunni con disabilità Una tantum messa a disposizione dal Comune di Benevento: ecco dove scaricare la domanda

L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola, rende noto che è pubblicato all’albo pretorio del portale istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico per ottenere il contributo, una tantum, a titolo di ristoro, per il servizio, in forma autonoma, del trasporto scolastico di alunni con disabilità delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (2025/2026).

L’avviso, che è rinvenibile in forma integrale al seguente link CLICCA QUI prescrive che il contributo economico è riservato agli alunni, residenti nel Comune di Benevento, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (statali e paritarie) e che siano in possesso della certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992 art. 3 co. 3 ovvero ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 1.

Altro requisito tassativo di ammissione è non fruire del servizio di trasporto collettivo erogato dal Comune, in corso di esecuzione. L'istanza deve essere presentata da ambo i genitori o tutore del minore o legale rappresentante utilizzando il modulo (allegato B dell'Avviso) e trasmesso al Comune di Benevento, Uo Servizi al cittadino (Viale Principe di Napoli, 91) entro e non oltre il giorno 30 aprile 2026.

