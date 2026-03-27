Gesesa. Lunedì 30 marzo sospensione idrica in via Fontanelle a Benevento Per lavori di rifacimento delle condotte idriche dalle 9 alle 16

Gesesa comunica che nell’ambito dei lavori finanziati per la “Sostituzione tratti di condotta rete idrica” nel Comune di Benevento

Lunedì 30 marzo, dalle 9 alle 16 sarà sospesa l’erogazione in via Fontanelle.

La sospensione è propedeutica alla messa in esercizio della nuova condotta idrica realizzata con la realizzazione dei singoli allacci d'utenza.

Le manovre connesse alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dall’intervento, fenomeni di torbidità e turbolenza.

L’azienda resta a disposizione per le dovute informazioni tramite servizio guasti al numero 800511717.