Gesesa comunica che nell’ambito dei lavori finanziati per la “Sostituzione tratti di condotta rete idrica” nel Comune di Benevento
Lunedì 30 marzo, dalle 9 alle 16 sarà sospesa l’erogazione in via Fontanelle.
La sospensione è propedeutica alla messa in esercizio della nuova condotta idrica realizzata con la realizzazione dei singoli allacci d'utenza.
Le manovre connesse alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dall’intervento, fenomeni di torbidità e turbolenza.
L’azienda resta a disposizione per le dovute informazioni tramite servizio guasti al numero 800511717.
Gesesa. Lunedì 30 marzo sospensione idrica in via Fontanelle a Benevento
Per lavori di rifacimento delle condotte idriche dalle 9 alle 16
Benevento.
Gesesa comunica che nell’ambito dei lavori finanziati per la “Sostituzione tratti di condotta rete idrica” nel Comune di Benevento
Gesesa comunica che nell’ambito dei lavori finanziati per la “Sostituzione tratti di condotta rete idrica” nel Comune di Benevento