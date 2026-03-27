A Benevento Sal Da Vinci in concerto il 15 luglio per Bct music festival In città il vincitore del Festival di Sanremo

Il vincitore del Festival di Sanremo è una delle stelle della prossima edizione del Bct music festival.

L'annuncio è della direzione artistica della manifestazione che svela il primo nome di scena al festival. A Benevento è in programma il 15 luglio, in piazza Pacca, Sal Da Vinci. Dopo aver conquistato il podio del Festival della canzone italiana con il brano Per sempre sí ora l'attesa è tutto per lui.

Uno degli artisti più amati della scena musicale italiana, pronto a regalare al pubblico un concerto ricco di emozioni, energia e passione.

L’evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti i fan e per gli amanti della musica d’autore.

Cantante, attore e interprete dalla straordinaria sensibilità, Sal Da Vinci porterà in scena uno spettacolo che attraversa i momenti più significativi della sua carriera. In scaletta non mancheranno i suoi grandi successi, capaci di toccare il cuore di diverse generazioni, insieme a brani più recenti che confermano la sua continua evoluzione artistica.

Il concerto sarà un viaggio tra melodie intense e testi profondi, arricchito da una band di musicisti di alto livello e da una produzione curata nei minimi dettagli. Luci, scenografia e arrangiamenti contribuiranno a creare un’atmosfera coinvolgente, trasformando la serata in un’esperienza unica.

Da sempre legato alle sue radici napoletane, Sal Da Vinci riesce a fondere tradizione e modernità, portando sul palco un sound autentico e riconoscibile. La sua voce calda e potente sarà la protagonista di uno spettacolo pensato per emozionare e far cantare il pubblico dall’inizio alla fine.