l’Università del Sannio si racconta dal vivo dinanzi a 1.600 giovani studenti La rettrice Moreno: grande attenzione all'orientamento per una scelta informata

Un flusso continuo di studentesse e studenti, oltre 1.600 presenze da tutta la Campania, ha animato l’Open Day 2026 dell’Università degli Studi del Sannio. Una giornata di orientamento che ha trasformato il campus urbano in uno spazio aperto, dinamico e partecipato, dove conoscere da vicino percorsi formativi, servizi e prospettive professionali.

Fulcro dell’evento, la nuova area didattica integrata tra via delle Puglie e via dei Mulini, sempre più riconosciuta come cuore pulsante dell’Ateneo. Qui i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva della vita universitaria, apprezzando un modello di campus compatto e funzionale, con servizi facilmente accessibili: mense, sale studio, palestra e aree sportive, pensati per accompagnare ogni fase del percorso accademico.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali della rettrice Maria Moreno, dei direttori di Dipartimento Andrea Cusano (DING), Ernesto Fabiani (DEMM), Giuseppe Graziano (DST) e del delegato all’Orientamento Marco Consales. A seguire, spazio alle attività di orientamento con visite guidate, incontri con docenti, ricercatori e comunità studentesca, oltre al confronto diretto con imprese e ordini professionali presenti.

«L’Open Day rappresenta un momento importante di incontro con le future matricole – dichiara la rettrice Maria Moreno –. L’Università del Sannio dedica grande attenzione all’orientamento, considerandolo parte integrante del percorso formativo. Aprire le porte dell’Ateneo significa offrire un’occasione concreta per conoscere da vicino i nostri corsi, i servizi e gli spazi in cui si costruisce l’esperienza universitaria, ma anche rafforzare il dialogo con il mondo del lavoro, oggi presente con aziende, ordini professionali e realtà del territorio, per accompagnare studentesse e studenti verso una scelta consapevole».

«Questa giornata – aggiunge il professor Marco Consales, delegato all’Orientamento – è il risultato di un impegno condiviso dell’intera comunità universitaria: docenti, ricercatori, studenti e studentesse tutor hanno lavorato insieme per accogliere e orientare i partecipanti. L’obiettivo è fornire strumenti utili per una scelta informata, attraverso un confronto diretto e accessibile, valorizzando il senso di appartenenza e la qualità dell’esperienza universitaria. L’orientamento UNISANNIO, però, non si ferma qui: già nel mese di aprile sono previste nuove iniziative sia in Ateneo sia presso le scuole, per continuare ad accompagnare studentesse e studenti nel loro percorso di scelta».