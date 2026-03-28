Benevento, nella chiesa di Sant’Anna il rito dell’ostensione di Gesù morto Per i fedeli anche esperienza immersiva dedicata alla Sindone

Un'intensa partecipazione e fede hanno accompagnato nella serata di venerdì 27 marzo il rito dell’ostensione di Gesù morto celebrato nella chiesa del Carmine, detta di Sant’Anna di Benevento.

Funzione presieduta da monsignor Franco Iampietro, da pochi giorni amministratore diocesano in attesa della nomina del nuovo arcivescovo, insieme al reverendo don Mimmo Parlavecchia, missionario del Preziosissimo Sangue e parroco della chiesa del Carmine.

Nel corso della celebrazione, don Mimmo ha impartito la benedizione ai fedeli presenti e, al tempo stesso, ha voluto affidare alla preghiera l’avvio di un significativo percorso di comunione tra i Cavalieri del Santo Sepolcro delegazione di Benevento e l’Associazione di Cristo morto e la Santissima Vergine Addolorata, che quest’anno prenderanno parte insieme, per la prima volta, alla processione del Venerdì Santo. Un passaggio dal forte valore simbolico ed ecclesiale, nel segno della devozione, della memoria della Passione e del servizio reso alla comunità.

Al termine del rito, la parola è passata al cavaliere Cesare Mucci, appartenente alla Delegazione di Benevento dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che ha presentato il progetto “Avvolti”, iniziativa dedicata alla Sindone. L’intervento ha introdotto i presenti a un’esperienza di lettura digitale e immersiva dell’immagine sindonica, proposta come ulteriore occasione di contemplazione e approfondimento nel cammino verso i giorni più solenni della Settimana Santa.

Nel suo intervento, Cesare Mucci ha richiamato la ripresa sul territorio dell’esperienza “Avvolti”, progetto ideato dalla Chiesa di Torino in occasione della Festa della Sindone e del Giubileo 2025. In quel contesto, dal 28 aprile al 5 maggio, in piazza Castello fu allestita una grande tenda che ospitava una riproduzione della Sindone a grandezza naturale, affiancata da un sistema interattivo concepito per consentire ai visitatori un’esplorazione ravvicinata e meditata dei dettagli del Telo, senza ricorrere a una nuova ostensione pubblica.

A concludere l’incontro è stato Riccardo Derna, delegato di Benevento dell’Ordine del Santo Sepolcro, che ha rivolto un sentito ringraziamento ai celebranti per aver offerto alla comunità un momento di autentica elevazione spirituale, invitando i presenti a unirsi nella preghiera per la pace. Alla celebrazione era presente anche il preside dell’Ordine del Santo Sepolcro, Federico Leonardi.