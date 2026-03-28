Il vice responsabile del Settore Tecnico dell’AIA, Giancarlo Rubino a Benevento Visita alla Sezione di Benevento: altro incontro di alta formazione tecnica per gli arbitri sanniti

Ieri sera, presso la Sezione AIA di Benevento, si è svolta una riunione tecnica focalizzata sull’analisi di una serie di video selezionati dal vice responsabile del Settore Tecnico dell’AIA, Giancarlo Rubino, dottore commercialista, il quale nella sua carriera arbitrale è stato arbitro in Serie C e assistente della CAN A-B. Nella stagione sportiva 2020/21 il Comitato Nazionale lo ha nominato Presidente del CRA Campania, affidandogli la gestione delle 17 sezioni campane e degli oltre 2.500 associati che settimanalmente calcano i terreni di giuoco di tutta la regione.

Giancarlo Rubino ha mostrato agli arbitri sanniti otto filmati nei quali si intravvedevano dei falli di mano che bisognava giudicare punibili o non punibili, tant’è vero che il file era denominato “Handball”. A tal fine i presenti sono stati divisi in due gruppi con un rappresentante che poi doveva relazionare sulla punibilità o meno del fallo di mano, e se applicare una sanzione disciplinare. Alla fine, tranne che su un episodio molto controverso, ci si è trovati tutti d’accordo su quanto riportato dai due gruppi di giovani arbitri, i quali hanno dimostrato competenza, entusiasmo e grande preparazione. Episodi controversi, altri apparentemente scorrevoli, ma visionati da angolazioni diverse, che sottolineano l'importanza della posizione dell'arbitro sul terreno di gioco, in ogni occasione e in ogni momento, sempre vicino all'azione e in grado di anticipare gli eventi.

Sono intervenuti nella discussione il Presidente sezionale Daniele Mazzulla coi componenti del Consiglio direttivo Francesco Russo, Matteo Della Porta, Maria Vittoria Ievolella, Nazzareno Pisano, Antonio Mucci, Giorgio Bosco, Andrea Zari e Oscar Ozzella, nonché il presidente del Collegio dei revisori sezionali Fioravante Bosco.

“L’intervento di Giancarlo Rubino è stato un importante momento di crescita dei fischietti sanniti; ospitare il vice responsabile del Settore Tecnico dell’AIA – ha concluso il presidente Daniele Mazzulla – è motivo di grande soddisfazione per la nostra Sezione e per tutti gli associati, per lo spessore umano e tecnico di Rubino, un dirigente che rappresenta un punto di riferimento nella nostra formazione, a conferma del valore tecnico e associativo di questi incontri”.