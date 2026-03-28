Ufficio Postale di Paduli ancora chiuso: il Sindaco chiede chiarezza

Vessichelli: "Da ultima comunicazione il servizio sarebbe dovuto ripartire oggi, invece nulla"

ufficio postale di paduli ancora chiuso il sindaco chiede chiarezza
Paduli.  

“Con grande rammarico l’Amministrazione comunale prende atto che, nonostante le comunicazioni ufficiali ricevute da Poste Italiane – che indicavano prima il 21 marzo e poi il 28 marzo come date di riapertura – l’ufficio postale di Paduli, in via Marcarelli, risulta ancora chiuso”.

Il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli chiede chiarimenti a Poste Italiane circa la situazione che crea disagi e incertezza per l’intera comunità” e che viene definita dal sindaco come “confusionaria e contraddittoria, oltre che fortemente penalizzante per cittadini e attività del territorio”.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale del centro sannita chiede risposte immediate e tempi certi per la riapertura dei locali e la ripresa del servizio, fondamentale per il paese e soprattuto per "rispettare le fascie più deboli come i pensionati" abituati a recarsi allae Poste per una serie di servizi primari". 

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