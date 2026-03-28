Ufficio Postale di Paduli ancora chiuso: il Sindaco chiede chiarezza Vessichelli: "Da ultima comunicazione il servizio sarebbe dovuto ripartire oggi, invece nulla"

“Con grande rammarico l’Amministrazione comunale prende atto che, nonostante le comunicazioni ufficiali ricevute da Poste Italiane – che indicavano prima il 21 marzo e poi il 28 marzo come date di riapertura – l’ufficio postale di Paduli, in via Marcarelli, risulta ancora chiuso”.

Il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli chiede chiarimenti a Poste Italiane circa la situazione che crea disagi e incertezza per l’intera comunità” e che viene definita dal sindaco come “confusionaria e contraddittoria, oltre che fortemente penalizzante per cittadini e attività del territorio”.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale del centro sannita chiede risposte immediate e tempi certi per la riapertura dei locali e la ripresa del servizio, fondamentale per il paese e soprattuto per "rispettare le fascie più deboli come i pensionati" abituati a recarsi allae Poste per una serie di servizi primari".