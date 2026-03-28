All’APS "Io X Benevento" il riconoscimento "Inclusione 3.0" Conferito dall’Università degli Studi di Macerata

Un importante traguardo per il territorio sannita e per il mondo dell’associazionismo sociale: è stato conferito all’APS “Io X Benevento” il prestigioso premio internazionale “Inclusione 3.0” dall’Università degli Studi di Macerata - commissione scientifica presieduta da Catia Giaconi (prorettrice e presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale – SIPeS) e da In4IN Spin Off UNIMC (amministratore delegato Aldo Caldarelli), per l’eccellenza dimostrata nella progettazione e realizzazione di percorsi innovativi di inclusione sociale ed educativa, capaci di integrare metodologie pedagogiche avanzate, tecnologie immersive e una forte radicazione territoriale, promuovendo concretamente pari opportunità e partecipazione attiva, pratiche educative e sociali inclusive.

La cerimonia di premiazione, inaugurata dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi, John Francis McCourt e condotta dal giornalista Stefano Buttafuoco, si è svolta nella suggestiva aula sinodale della Domus “S. Giuliano” a Macerata, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e del Terzo Settore. A ritirare il riconoscimento internazionale sono stati il presidente dell’associazione, Giuseppe Schipani, e la coordinatrice, Nadia De Cristofaro. Un premio che suggella anni di impegno e lavoro sul campo.

Il riconoscimento assume un valore ancora più significativo alla luce delle numerose attività messe in campo dall’APS “Io X Benevento”, che si è distinta come punto di riferimento per l’inclusione nel territorio e non solo. In particolare, per la promozione e il coordinamento della Comunità Educante “Insieme per Benevento” – realtà cui hanno aderito, nell’anno 2022, Comune e Provincia di Benevento, ASL, ARPAC, numerosi istituti scolastici, enti pubblici locali ed Enti del Terzo Settore – e per il Laboratorio Pedagogico “Don Lorenzo Milani”, al Rione Libertà, un presidio educativo fondamentale per bambini e ragazzi, con percorsi personalizzati, supporto scolastico e attività volte allo sviluppo delle competenze relazionali.

Parallelamente, l’associazione ha saputo guardare al futuro attraverso il Polo Tecnologico “Cultural Educational Immersive Station”, in località Pezzapiana, uno spazio all’avanguardia dove innovazione e inclusione si incontrano. Qui, grazie all’uso di tecnologie immersive in 360°, IA, robotica educativa e game education - senza trascurare l’affettività, attraverso pratiche di educazione e regolazione emotiva - vengono sperimentate nuove modalità di apprendimento capaci di coinvolgere anche soggetti con bisogni educativi speciali, abbattendo barriere cognitive e sociali.

Il premio “Inclusione 3.0” non rappresenta solo un riconoscimento formale, ma un segnale forte dell’importanza di investire in modelli educativi inclusivi e sostenibili. L’esperienza dell’APS “Io X Benevento”, progetto pilota nazionale nell’ambito della sperimentazione “Scuola Estesa” in collaborazione con INDIRE, dimostra come la sinergia tra pedagogia, tecnologia e impegno sociale possa generare un impatto concreto e duraturo nelle comunità.

Un risultato che, come sottolineato dai premiati, “appartiene a tutto il territorio” e per il quale si ringrazia Fondazione Campania Welfare che, con il finanziamento del progetto “Ri-scopriamoci”, ha consentito all’APS premiata di promuovere la cultura e l’identità locale tra gli studenti attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, con un focus speciale sulla via Appia, Regina Viarum, UNESCO. Il progetto, il cui video ha fatto da sfondo alla premiazione, si inserisce in azioni di inclusione sociale e innovazione didattica, atte a rilanciare con forza la centralità dell’inclusione come valore imprescindibile per la crescita culturale e civile del Paese.