Accordo prezzo latte, Coldiretti "rispetto dei contratti e stop disdette" Masiello: "frutto del tavolo di lavoro sulla crisi del settore col ministro Lollobrigida”

“L’impegno al rispetto dei contratti e il raggiungimento di un accordo sul prezzo per 3 mesi a 47 centesimi, più qualità e più iva, è importante per dare stabilità alle nostre stalle in una fase resa già difficile dall’aumento dei costi dovuto alle tensioni geopolitiche”. Lo annuncia il Presidente provinciale e Vice Presidente Nazionale Coldiretti, Gennarino Masiello. Si è giunti a questa decisione al termine del tavolo convocato al Masaf a Roma per affrontare la crisi innescata dalle quotazioni del latte. “L'intesa sancisce che – spiega - l'eccedenza del latte conferito nel mese rispetto al corrispondente mese dello scorso anno, sarà al prezzo del latte spot ed è prevista una verifica dei dati da parte delle ICQRF per evitare speculazioni”.

Si è dunque fatta chiarezza sul prezzo alla stalla. “Non bisogna dimenticare – osserva - che quello che si è individuato è riferito soprattutto alle aziende del Nord. Per il Sud ed Il Sannio, ovviamente, va evidenziato che è stato storicamente riconosciuto un valore superiore di circa il 20%. Un compenso così definito, è sempre dovuto alle dimensioni e alle peculiarità organizzative delle nostre aziende”.



Un altro punto fermo statuito con l’accordo riguarda l’obbligo di rispettare i contratti pattuiti. “E’ essenziale – continua Masiello - per sostenere gli allevamenti in un momento di grande difficoltà, così come lo è il fatto di mantenere alta l’attenzione contro i fenomeni di pratiche sleali”.

Coldiretti continuerà a lavorare per il riconoscimento del corretto valore da attribuire a ogni segmento della filiera, assicurando il giusto reddito alle imprese di allevamento e valorizzando la distintività del nostro latte.



“L’accordo raggiunto – conclude Masiello - è un risultato importante, frutto del lavoro di Coldiretti con il ministro Lollobrigida che ha consentito di riportare equilibrio in una fase estremamente critica per il settore. Ora è fondamentale garantire il pieno rispetto degli impegni presi e continuare a lavorare per assicurare agli allevatori un giusto reddito, evitando che le tensioni di mercato e le pratiche sleali mettano a rischio il futuro delle nostre stalle e di un patrimonio strategico del Made in Italy".



