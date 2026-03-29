La Vedova Allegra incanta il Teatro Comunale di Benevento

Per il nono appuntamento nel cartellone artistico dell’Accademia di Santa Sofia

la vedova allegra incanta il teatro comunale di benevento
Benevento.  

Nono appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Ieri, presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele, si è esibito “La Vedova Allegra. Compagnia Italiana di Operette”.

L'operetta, ambientata a Parigi, parla del tentativo dell'ambasciata Pontevedrina di far sposare la ricca Hanna Glavari, rimasta vedova del banchiere di corte dello stato di Pontevedro, con il conte Danilo. La vedova è ora a Parigi e il sovrano di Pontevedro incarica il proprio ambasciatore a Parigi, barone Zeta, di trovarle un marito pontevedrino. L’ambasciatore Zeta e il suo cancelliere Niegus cercano un candidato e lo individuano nel conte Danilo Danilovich. Frattanto si intreccia la storia d'amore della moglie del barone Zeta, Valencienne, con il diplomatico francese Camille de Rossillon. Dopo tante schermaglie e sofferenze, Danilo dichiara il proprio amore a Hanna, che annuncia il suo matrimonio con Danilo. Ad accompagnare l’esibizione è stata l’orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, composta da allievi e docenti e diretta da Maurizio Petrolo, che ha riprodotto la musica di Franz Lehàr.

Lo spettacolo trasporta lo spettatore all’interno di un elegante palazzo della Belle Époque, dove tutto appare sfarzoso e scintillante, dagli abiti impreziositi di lustrini alle scenografie raffinate. Fin dalle prime battute ci si immerge in una storia vivace, intrecciata di amore, intrighi e pettegolezzi. Il coinvolgimento dello spettatore è reso ancora più intenso dalla presenza degli attori, che rompono con ironia e leggerezza la “quarta parete”, creando un rapporto diretto e complice con il pubblico. I temi portati in scena risultano sorprendentemente attuali: l’amore e la gelosia trovano espressione nel rapporto altalenante tra Hanna Glawari e il conte Danilo, segnato da vecchi rancori e sentimenti mai spenti.

Accanto alla dimensione sentimentale, emerge il tema del denaro e dell’interesse nazionale: la ricchezza di Hanna, lasciatale in eredità dal defunto marito, trasforma il matrimonio in una questione politica, riducendolo a un vero e proprio contratto. Tuttavia, il filo conduttore più significativo è quello dell’emancipazione femminile. Sono, infatti, le donne a guidare il gioco: Valenciennes con il suo amante Camille, e soprattutto Hanna, circondata dai suoi pretendenti. Hanna è “la vedova allegra” non solo per il suo spirito brillante, ma anche perché, libera dai vincoli matrimoniali e forte della sua indipendenza economica, governa la propria vita con intelligenza e autonomia, sfidando apertamente le convenzioni sociali.

L’operetta si distingue per il suo tono vivace e frizzante, arricchito da canti, danze e momenti comici, che la trasformano in una vera e propria “favola musicale”, culminante nel celebre valzer che celebra il trionfo finale del vero amore. L’esibizione è stata preceduta dal preludio del direttore del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, Giuseppe Ilario “Dalla musica all’umanità: riflessioni di un musicista in un mondo che cambia”. Prossimo appuntamento, il decimo, sabato 11 aprile, con il pianista Francesco Nicolosi, presso l’Auditorium Sant’Agostino.

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