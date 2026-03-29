Strega, per la B ragionevolmente mancano sempre 3 punti

E' una specie di tormentone, ma con la matematica bisogna sempre andarci cauti. La gente, ignara di tanti calcoli, si chiede e chiede: “Ma quanti punti servono al Benevento per tagliare il traguardo della promozione?”.
Il conteggio è abbastanza semplice anche se va definito bene. Il Benevento è a quota 77, il Catania a 68. Mancano quattro partite: se gli etnei le vincono tutte e quattro (ma non sarebbe un'impresa da poco: ha le trasferte di Crotone e Caravaggio...) al massimo possono approdare a quota 80, il Benevento per arrivare alla stessa cifra deve conquistare solo 3 punti. Ma, direte voi, a quel punto le due squadre sarebbero in vetta in parità? Sì, ma a quel punto a salire nella categoria superiore, come abbiamo spiegato tante volte, sarebbe la squadra che ha fatto meglio negli scontri diretti. Pari anche quelli: 1-0 per il Catania al Massimino, 2-1 al Vigorito per il Benevento. E allora? Allora, come detto più volte, varrebbe la differenza reti.
Com'è attualmente? Il Benevento è a +46, il Catania a +32. Come dire che la squadra giallorossa ha la bellezza di 14 gol di vantaggio e che solo un cataclisma potrebbe ribaltarli. E quindi? Quindi lo diremo fino alla noia, anche se con la matematica bisogna andarci cauti: al Benevento basterebbero anche tre punti per tagliare il traguardo da vincitore del girone. Poi è ovvio che nessuno vuole arrivare ad una volata al fotofinish e c'è la voglia matta di tutti di cogliere quei risultati che metterebbero la strega al riparo da ogni più fantasioso recupero. E allora testa bassa e pedalare. Bisogna andarsi a prendere questa promozione prima possibile.
BENEVENTO 77 CATANIA 68
4 aprile Salernitana-Benevento Catania-Picerno
13 apile Benevento-Cavese Crotone-Catania
19 aprile Giugliano-Benevento Catania-Potenza
26 aprila Benevento-Cerignola Atalanta-Catania