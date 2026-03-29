Strega, per la B ragionevolmente mancano sempre 3 punti La differenza reti farebbe da scudo insormontabile. Altrimenti di punti ne servirebbero quattro

E' una specie di tormentone, ma con la matematica bisogna sempre andarci cauti. La gente, ignara di tanti calcoli, si chiede e chiede: “Ma quanti punti servono al Benevento per tagliare il traguardo della promozione?”.

Il conteggio è abbastanza semplice anche se va definito bene. Il Benevento è a quota 77, il Catania a 68. Mancano quattro partite: se gli etnei le vincono tutte e quattro (ma non sarebbe un'impresa da poco: ha le trasferte di Crotone e Caravaggio...) al massimo possono approdare a quota 80, il Benevento per arrivare alla stessa cifra deve conquistare solo 3 punti. Ma, direte voi, a quel punto le due squadre sarebbero in vetta in parità? Sì, ma a quel punto a salire nella categoria superiore, come abbiamo spiegato tante volte, sarebbe la squadra che ha fatto meglio negli scontri diretti. Pari anche quelli: 1-0 per il Catania al Massimino, 2-1 al Vigorito per il Benevento. E allora? Allora, come detto più volte, varrebbe la differenza reti.

Com'è attualmente? Il Benevento è a +46, il Catania a +32. Come dire che la squadra giallorossa ha la bellezza di 14 gol di vantaggio e che solo un cataclisma potrebbe ribaltarli. E quindi? Quindi lo diremo fino alla noia, anche se con la matematica bisogna andarci cauti: al Benevento basterebbero anche tre punti per tagliare il traguardo da vincitore del girone. Poi è ovvio che nessuno vuole arrivare ad una volata al fotofinish e c'è la voglia matta di tutti di cogliere quei risultati che metterebbero la strega al riparo da ogni più fantasioso recupero. E allora testa bassa e pedalare. Bisogna andarsi a prendere questa promozione prima possibile.

BENE VENTO 77 CATA NIA 68

4 aprile Salernitana-Benevento Catania-Picerno

13 apile Benevento-Cavese Crotone-Catania

19 aprile Giugliano-Benevento Catania-Potenza

26 aprila Benevento-Cerignola Atalanta-Catania