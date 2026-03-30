Strade rovinate dal passaggio dei mezzi pesanti: dal 1° aprile al via i lavori Riunione tecnica in Prefettura per fare il punto sulla viabilità provinciale

Riunione di lavoro presso la Prefettura di Benevento sulla vicenda delle Strade provinciali danneggiate dal passaggio dei mezzi pesanti impegnati nel Cantiere dei lavori per l’Alta Velocità / Alta Capacità ferroviaria dell’Itinerario Napoli-Bari.

L’incontro, ha comunicato il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi "ha avuto un esito positivo tanto che si prefigurano

scenari di ristrutturazione/ricostruzione di tutta la viabilità provinciale, pari ad oltre 130 chilometri lineari, danneggiate dai lavori in corso dell’Alta Velocità dai confini provinciali di Caserta e a quelli Avellino".

"E’ in corso da tempo - ha spiegato Lombardi -, com’è noto, grazie al lavoro del Prefetto Moscarella, un confronto tra la Provincia di Benevento, Rete ferroviaria italiana e Società affidatarie dei lavori del raddoppio ferroviario per rispondere alla richiesta della Rocca dei Rettori di ristori dei danni causati alla rete viaria provinciale, così come è avvenuto per la rete viaria comunale egualmente interessata dagli stessi lavori di raddoppio.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati sopralluoghi congiunti tra i tecnici delle Società incaricate dei raddoppio e della Provincia e nella riunione - ha precisato il Presidente Lombardi -, è stato affrontato il caso dei danni registrati per la realizzazione del tronco

della nuova ferrovia da Apice ad Orsara di Puglia. Le strade provinciali che risultano danneggiate sono la 27, 30, 31, 32, 33 e 34 e, per questo erano presenti in Prefettura i Sindaci di Apice e Sant’Artcangelo Trimonte.

Al termine dei lavori si è stabilito che da mercoledì 1° aprile partiranno i lavori di manutenzione straordinaria delle strade interessano i territori di Apice e Sant’Arcangelo Trimonte da parte di Fs Engineering per eliminare le criticità più evidenti.

Inoltre, ha precisato il Presidente Lombardi, in Prefettura sarà attivo un Osservatorio Permanente con la partecipazione di tutti i Soggetti

interessati, compreso Ministero dei trasporti e Regione Campania, per i lavori dell’Alta Velocità/Alta Capacità che hanno investito tutta la

rete stradale provinciale sannita da ovest ad est al fine di definire le modalità di realizzazione degli interventi richiesti dalla Provincia di

Benevento e per i quali Rete Ferroviaria Italiana, per il tramite di Fs Engineering, ha rappresentato la propria disponibilità ad apposite

convenzioni con la Provincia. Infine, il Presidente Lombardi ha comunicato che l’Osservatorio in Prefettura riguarderà anche la viabilità provinciale interessata dalla realizzazione dallo sbarramento della Diga di Campolattaro di una condotta idrica che alimenterà nel Comune di Ponte il costruendo potabilizzatore delle acque del fiume Tammaro.