Trapani, due giorni col fiato sospeso Oggi alla Cote Federale d'Appello, domani al Tribunale Federale Nazionale

Oggi il Trapani viene giudicato dalla Corte Federale d'Appello sempre per le violazioni di dicembre. In primo grado la Procura aveva chiesto l'esclusione dal campionato, mentre il Tribunale si era fermato a cinque punti di penalizzazione. Entrambe le parti hanno impugnato quella decisione.

Dunque oggi si torna a parlare delle violazioni di dicembre, quelle che in parte sono state “sanate” da esborsi non riconducibili al conto della società. La stessa Figc ha comunicato la cosa scrivendo che “la società alla scadenza federale del 16 dicembre 2025 ha effettuato i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 977.055,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest srl ed al legale rappresentate sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società FC Trapani 1905 srl e dedicato al pagamento degli emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali”. Per la Procura Federale rimane una inadempienza grave.

Domani ci sarà la trattazione del deferimento, per il quale i giudici hanno ritenuto corretto attendere l'esito dell'appello di oggi. L'obiettivo era avere un iudizio organico sulla posizione della società.