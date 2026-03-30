Domani giorno di riposo per la truppa giallorossa, gli allenamenti riprendono mercoledì primo aprile alle 11 all'Imbriani. Si prosegue giovedì 2 sempre all'Imbriani con una seduta a porte aperte: appuntamento per chi volesse assistervi alle 11 del mattino. Stesso orario anche per la sedta di venerdì 3: si lavora dalle 11 sul campo dell'Imbriani. Sabato 4 si cambia location, ma non l'orario. Allenamento allo stadio Vigorito, inizio alle ore 11. Anche domenica, giorno di Pasqua, ci si allena alle 11 del mattino, ma questa volta all'Imbriani. Nel pomeriggio, alle 18, la truppa giallorossa si trasferirà all'Hotel Europa per il ritiro. Lunedì, giorno di Pasquetta, alle 14,30 all'Arechi c'è Salernitana-Benevento. Il derby sentitissimo da entrambe le parti, anche se arriva in un giorno consacrato alla gita "fuori-porta". Per i tifosi giallorossi ci sono solo 250 biglietti disponibili, per via dei lavori che si stanno effettuando nella Curva Nord dell'Arechi.
Benevento, giovedì mattina seduta a porte aperte
Oggi e domani riposo. Si riprende mercoledì. Allenamenti tutti di mattina
Benevento.