Cocaina, hashish, marijuana, decine di migliaia di euro in contanti: patteggia Benevento. Tre anni è la pena per Danilo Ascione, 36 anni. Carcere revocato

Tre anni. E' la pena, patteggiata, stabilita dal giudice Roberto Nuzzo per Danilo Ascione (avvocato Antonio Leone), 36 anni, di Benevento, che a gennaio era stato arrestato due volte per droga, nel giro di pochi giorni, dalla Mobile al termine delle perquisizioni operate nella sua abitazione.

Nella prima occasione gli agenti, che evidentemente stavano monitorando i movimenti dell'uomo, avevano rinvenuto e sequestrato 2 grammi di cocaina, altrettanti di hashish e 6 di marijuana, e 900 euro in contanti; nell'altra 'visita', invece, erano stati scovati 50 grammi di cocaina, 100 di hashish e 27mila euro, sempre in contanti.

La scelta del patteggiamento con il pm Giulio Barbato è arrivata dopo la fissazione del giudizio immediato a carico del giovane. Questa mattina l'udienza nel corso della quale è stata ratificata dal gip la pena concordata, cui è seguita la revoca del carcere.