Storia, gusto e raffinatezza: apre la trattoria contemporanea Parisio Nel cuore di Benevento, un nuovo luogo dove poter riscoprire la tradizione culinaria sannita

Nel cuore autentico della Benevento più suggestiva, tra vicoli intrisi di storia e scorci che raccontano secoli di cultura, prende vita un progetto destinato a lasciare il segno: la nuova trattoria contemporanea dello chef Nazzareno Parisio. A pochi passi dall’iconico Arco del Sacramento, in una delle zone più affascinanti del centro storico, nasce uno spazio che non è solo ristorazione, ma esperienza. Un luogo intimo, raccolto, con appena 25 coperti, pensato per chi cerca qualcosa di esclusivo, lontano dal rumore e vicino all’essenza più vera della cucina. L’ambiente si distingue per eleganza e carattere: dettagli curati, atmosfere calde e un’identità che dialoga continuamente con la storia circostante. Qui ogni elemento contribuisce a creare un equilibrio perfetto tra raffinatezza e autenticità, senza mai risultare eccessivo.

Ma è in cucina che il progetto esprime tutta la sua forza.

Lo chef Nazzareno Parisio propone una visione gastronomica che affonda le radici nella tradizione beneventana e sannita, reinterpretandola con sensibilità contemporanea. I sapori sono quelli della memoria, ma arricchiti da tecnica, ricerca e una firma personale che rende ogni piatto riconoscibile. Non si tratta di stravolgere, ma di esaltare: materie prime selezionate, lavorazioni attente e un rispetto profondo per il territorio. Il risultato è una cucina elegante ma sincera, capace di sorprendere senza perdere il legame con le origini. Ogni portata diventa un racconto, un viaggio tra tradizione e innovazione, dove il gusto resta sempre protagonista. Questo nuovo indirizzo a Benevento si candida così a diventare un punto di riferimento per chi cerca qualità, atmosfera e identità. Non una semplice trattoria, ma un luogo in cui vivere un’esperienza gastronomica completa, immersi nella bellezza e nella storia di una città che continua a sorprendere.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per il primo aprile alle ore 19, presso Via Carlo Torre 10, un appuntamento imperdibile per scoprire in anteprima un progetto destinato a far parlare di sé.

Un progetto che parla chiaro: grande cucina, e un’anima che sa farsi ricordare.