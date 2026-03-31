Storia, gusto e raffinatezza: apre la trattoria contemporanea Parisio

Nel cuore autentico della Benevento più suggestiva, tra vicoli intrisi di storia e scorci che raccontano secoli di cultura, prende vita un progetto destinato a lasciare il segno: la nuova trattoria contemporanea dello chef Nazzareno Parisio. A pochi passi dall’iconico Arco del Sacramento, in una delle zone più affascinanti del centro storico, nasce uno spazio che non è solo ristorazione, ma esperienza. Un luogo intimo, raccolto, con appena 25 coperti, pensato per chi cerca qualcosa di esclusivo, lontano dal rumore e vicino all’essenza più vera della cucina. L’ambiente si distingue per eleganza e carattere: dettagli curati, atmosfere calde e un’identità che dialoga continuamente con la storia circostante. Qui ogni elemento contribuisce a creare un equilibrio perfetto tra raffinatezza e autenticità, senza mai risultare eccessivo.
Ma è in cucina che il progetto esprime tutta la sua forza.
Lo chef Nazzareno Parisio propone una visione gastronomica che affonda le radici nella tradizione beneventana e sannita, reinterpretandola con sensibilità contemporanea. I sapori sono quelli della memoria, ma arricchiti da tecnica, ricerca e una firma personale che rende ogni piatto riconoscibile. Non si tratta di stravolgere, ma di esaltare: materie prime selezionate, lavorazioni attente e un rispetto profondo per il territorio. Il risultato è una cucina elegante ma sincera, capace di sorprendere senza perdere il legame con le origini. Ogni portata diventa un racconto, un viaggio tra tradizione e innovazione, dove il gusto resta sempre protagonista. Questo nuovo indirizzo a Benevento si candida così a diventare un punto di riferimento per chi cerca qualità, atmosfera e identità. Non una semplice trattoria, ma un luogo in cui vivere un’esperienza gastronomica completa, immersi nella bellezza e nella storia di una città che continua a sorprendere.
L’inaugurazione ufficiale è fissata per il primo aprile alle ore 19, presso Via Carlo Torre 10, un appuntamento imperdibile per scoprire in anteprima un progetto destinato a far parlare di sé.
Un progetto che parla chiaro: grande cucina, e un’anima che sa farsi ricordare.