Pasquetta 2026 a Benevento: in bilico l’evento al Parco De Mita Nuove verifiche: venerdì la decisione. Possibile anche un cambio di location

Benevento potrebbe non festeggiare la Pasquetta nel parco De Mita, l'area verde a ridosso del fiume Sabato.

E' in bilico l’iniziativa “Pasquetta Land 2026” che tanto successo ha riscosso lo scorso anno.

E' quanto emerso dal comitato per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto nel pomeriggio in Prefettura.

A condizionare l'ok il parere negativo del Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) e saranno necessari altre verifiche e un nuovo aggiornamento a venerdì per la decisione definitiva.

Un evento che, come si ricorderà, aveva innescato le polemiche per l'opportunità di un “biglietto” per accedere ad un'area pubblica.

Nei giorni scorsi, poi, il Comune ha dato il via alle opportune verifiche ma evidentemente sono ancora necessari dei chiarimenti.

Un problema di non poco conto per l'organizzazione già in fase avanzata. E, solo in caso di parere negativo, l’iniziativa potrebbe traslocare in un'altra location.