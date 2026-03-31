Salernitana già in campo, il Benevento si ritrova domani mattina Cosmi rivede alcuni difensori, Floro perde Mancini e Caldirola. All'Arechi possibile match ball

La Salernitana ha già ripreso la preparazione e Cosmi comincia a tirare un sospiro di sollievo rispetto alla trasferta di Potenza. Ha infatti ritrovato in gruppo Golemic, uscito dopo la ferita al capo rimediata contro l'Altamura, e Antonucci, che aveva accusato una lombalgia. Parzialmente col gruppo anche l'altro difensore Arena, mentre hanno svolto solo allenamento differenziato l'ex giallorosso Berra e il centravanti Inglese.

Come detto il Benevento riprenderà ad allenarsi domani mattina (probabilmente al campo Avellola, visto che è prevista ancora pioggia). Floro Flores dovrà fare a meno di Manconi, che è stato fermato dal giudice sportivo, e di Caldirola, che proprio domani mattina si opererà al naso presso il centro nedico Iatropolis di Caserta (il chirurgo sarà il prof. Tartaro).

Saranno due assenze pesanti, ma il tecnico ha le armi per ovviare a qualsiasi problema. Bisogna solo rimanere compatti e concentrati su questa sfida che potrebbe persino segnare il match ball per chiudere i conti. Fatto salvo che ci possono essere cali di condizione, sembra difficile che ci siano cambi sostanziali nella formazione base. Il 4-2-3-1 è ormai sdoganato e dovrà essere il modulo che accompagnerà la squadra anche all'Arechi nel giorno di Pasquetta. In difesa la coppia Scongamillo-Saio non può essere discussa, così come gli esterni Pierozzi e Ceresoli. Qualche dubbio potrebbe venire sempre dalla presenza di Della Morte a sinistra dellos chieremtno dei trequartisti, ma l'ex Vicenza è stato tra i migliori nel primo tempo contro il Cosenza. La settimana è tutta da scrivere, giovedì alle 11 ci sarà la seduta a porte aperte all'Imbriani, sabato alle 13 la rituale conferenza stampa di Floro. A Pasquetta si spera che si possa cominciare a fare festa.