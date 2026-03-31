Under 16, Benevento: è bagarre per i primi due posti della classifica I giallorossi di Leone vogliono chiudere al meglio per qualificarsi direttamente alle fasi finali

L'under 16 del Benevento è reduce dal pareggio rimediato in trasferta, contro il Casarano. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, realizzato da Lo Cascio al 12' del primo tempo, la formazione di Leone è riuscita a pareggiare i conti al 16' della ripresa, grazie a una marcatura di Schettino. Il Benevento ha una idea di gioco ben precisa che ha permesso a molti singoli di crescere e non poco dall'inizio della stagione, ma in termini di risultati si è registrata una flessione - rispetto al girone d'andata - che gli ha fatto perdere il primato della classifica, anche a causa delle numerose assenze che hanno creato non pochi grattacapi al tecnico. Le avversarie hanno guadagnato terreno, con i giallorossi che si trovano al secondo posto, con un vantaggio di una lunghezza su Latina e Sorrento, a due giornate dalla fine dei giochi. Chiudere il campionato nelle prime due piazze, permetterebbe al Benevento di qualificarsi direttamente alle fasi finali. In caso contrario, dal terzo posto in giù, sarà costretto a effettuare i play off per guadagnarsi l'accesso alla post season. Il prossimo 12 aprile, i ragazzi allenati da Leone affronteranno all'Avellola i pari età dell'Altamura: inutile dire che sarà fondamentale vincere per consolidarsi almeno al secondo posto, per poi chiudere i giochi in casa del Pineto. I giallorossini ce la metteranno tutta nelle prossime due sfide per ottenere l'obiettivo della qualificazione diretta, facendo affidamento sulle proprie qualità mostrate lungo l'arco dell'annata.

Under 16, la classifica

Monopoli 36

Benevento 34

Latina 33

Sorrento 33

Giugliano 30

Campobasso 29

Casarano 22

Pineto 19

Casertana 17

Team Altamura 16

Picerno 10