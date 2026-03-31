Under 16, Benevento: è bagarre per i primi due posti della classifica

L'under 16 del Benevento è reduce dal pareggio rimediato in trasferta, contro il Casarano. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, realizzato da Lo Cascio al 12' del primo tempo, la formazione di Leone è riuscita a pareggiare i conti al 16' della ripresa, grazie a una marcatura di Schettino. Il Benevento ha una idea di gioco ben precisa che ha permesso a molti singoli di crescere e non poco dall'inizio della stagione, ma in termini di risultati si è registrata una flessione - rispetto al girone d'andata - che gli ha fatto perdere il primato della classifica, anche a causa delle numerose assenze che hanno creato non pochi grattacapi al tecnico. Le avversarie hanno guadagnato terreno, con i giallorossi che si trovano al secondo posto, con un vantaggio di una lunghezza su Latina e Sorrento, a due giornate dalla fine dei giochi. Chiudere il campionato nelle prime due piazze, permetterebbe al Benevento di qualificarsi direttamente alle fasi finali. In caso contrario, dal terzo posto in giù, sarà costretto a effettuare i play off per guadagnarsi l'accesso alla post season. Il prossimo 12 aprile, i ragazzi allenati da Leone affronteranno all'Avellola i pari età dell'Altamura: inutile dire che sarà fondamentale vincere per consolidarsi almeno al secondo posto, per poi chiudere i giochi in casa del Pineto. I giallorossini ce la metteranno tutta nelle prossime due sfide per ottenere l'obiettivo della qualificazione diretta, facendo affidamento sulle proprie qualità mostrate lungo l'arco dell'annata.
Under 16, la classifica
Monopoli 36
Benevento 34
Latina 33
Sorrento 33
Giugliano 30
Campobasso 29
Casarano 22
Pineto 19
Casertana 17
Team Altamura 16
Picerno 10