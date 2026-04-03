ASL Benevento: il Fascicolo Sanitario Elettronico è pienamente operativo Personale formato e organizzazione attivata: ecco come usare il Fse

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) raccoglie in modo digitale tutte le informazioni sanitarie dei cittadini, dai referti di laboratorio ai risultati delle visite specialistiche. All’Asl Benevento il sistema funziona e i documenti sono regolarmente caricati, garantendo un servizio operativo e affidabile.

Cosa ha fatto l’ASL Benevento

Per assicurare il corretto funzionamento del FSE, l’ASL Benevento ha completato tutte le attività necessarie:

Formazione del personale sanitario: medici, pediatri, specialisti e operatori delle strutture pubbliche e private accreditate hanno ricevuto istruzioni dedicate sul corretto utilizzo del FSE.

Organizzazione dei processi: ruoli e procedure per il caricamento e il controllo dei documenti sono stati definiti e verificati continuamente.

Integrazione tecnologica: i sistemi informatici dell’ASL sono collegati alla piattaforma regionale, rendendo i dati centralizzati e verificabili.

Monitoraggio costante: ogni referto viene verificato, firmato digitalmente e controllato prima di essere reso disponibile.

Grazie a queste azioni, oltre l’80% dei referti dei principali servizi (analisi del sangue, radiologia e visite specialistiche) è già disponibile nel Fascicolo.

Un servizio concreto e affidabile

Il FSE dell’ASL Benevento non è un progetto sperimentale, ma un servizio reale, operativo e funzionante, costruito per garantire ai cittadini informazioni sanitarie aggiornate, complete e verificate.

Guida pratica per i cittadini: come usare il FSE