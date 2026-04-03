ASL Benevento: il Fascicolo Sanitario Elettronico è pienamente operativo

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) raccoglie in modo digitale tutte le informazioni sanitarie dei cittadini, dai referti di laboratorio ai risultati delle visite specialistiche. All’Asl Benevento il sistema funziona e i documenti sono regolarmente caricati, garantendo un servizio operativo e affidabile.
Cosa ha fatto l’ASL Benevento
Per assicurare il corretto funzionamento del FSE, l’ASL Benevento ha completato tutte le attività necessarie:
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Formazione del personale sanitario: medici, pediatri, specialisti e operatori delle strutture pubbliche e private accreditate hanno ricevuto istruzioni dedicate sul corretto utilizzo del FSE.
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Organizzazione dei processi: ruoli e procedure per il caricamento e il controllo dei documenti sono stati definiti e verificati continuamente.
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Integrazione tecnologica: i sistemi informatici dell’ASL sono collegati alla piattaforma regionale, rendendo i dati centralizzati e verificabili.
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Monitoraggio costante: ogni referto viene verificato, firmato digitalmente e controllato prima di essere reso disponibile.
Grazie a queste azioni, oltre l’80% dei referti dei principali servizi (analisi del sangue, radiologia e visite specialistiche) è già disponibile nel Fascicolo.
Un servizio concreto e affidabile
Il FSE dell’ASL Benevento non è un progetto sperimentale, ma un servizio reale, operativo e funzionante, costruito per garantire ai cittadini informazioni sanitarie aggiornate, complete e verificate.
Guida pratica per i cittadini: come usare il FSE
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Dove si accede
Tramite il Portale del Cittadino della Regione Campania o l’App SINFONIA Salute. link: https://sinfonia.regione.campania.it/preview/fse
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Consenso alla consultazione
Esprimere il consenso consente ai professionisti sanitari di consultare i documenti utili alla cura. Senza consenso, alcune informazioni potrebbero non essere visibili.
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Gestione della visibilità dei documenti
Ogni cittadino può decidere quali documenti rendere consultabili ai professionisti sanitari.
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Dati pregressi e diritto di opposizione
Per documenti antecedenti al 19 maggio 2020, è possibile opporsi all’alimentazione del FSE tramite il servizio dedicato “FSE – Opposizione al pregresso”.
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Per info e supporto
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Pagina ufficiale Regione Campania FSE: informazioni aggiornate su accesso, consensi e servizi.
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All'indirizzo urp@aslbenevento.it
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All'Urp dell'ASL BN in via Oderisio, 1 BN.
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