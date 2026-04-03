Trasporto pubblico a Benevento: stop ai licenziamenti Trotta Accordo temporaneo fino al 30 aprile

Momenti di forte tensione sul fronte del trasporto pubblico locale a Benevento, dove nei giorni scorsi la società Trotta Bus aveva avviato il licenziamento di 19 lavoratori impiegati nel servizio cittadino. In particolare, si tratta di addetti al controllo della sosta e dei parcheggi negli stalli a pagamento, le cosiddette “strisce blu”.

Il vertice urgente a Palazzo Mosti

Sul caso il Comune ha convocato con urgenza un tavolo di confronto, svoltosi questa mattina a Palazzo Mosti, per affrontare una situazione definita da più parti “drammatica”, soprattutto in un periodo delicato come quello pasquale. Con l'amministrazione, i sindacati, alcuni lavoratori e in video collegamento i vertici dell'azienda Trotta.

Il sindaco Mastella: licenziamenti da ritirare

Al termine dell’incontro, il sindaco Clemente Mastella ha ribadito con fermezza la posizione dell’amministrazione: “Attendo il ritiro dei licenziamenti. Diciannove persone coinvolte rappresentano un dato drammatico, ancor più in queste giornate. Ho chiesto all’azienda di fermarsi”.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato che il rapporto con Trotta proseguirà anche per i parcheggi almeno fino alla fine di aprile, periodo entro il quale si tenterà di trovare una soluzione più strutturale anche attraverso un confronto a livello regionale. Mastella ha sottolineato anche le difficoltà del settore, legate all’aumento dei costi, in particolare del carburante.

I sindacati: mantenere i livelli occupazionali

Dal fronte sindacale, Giuseppe Anzalone (Filt CGIL) ha evidenziato come i licenziamenti siano stati ritenuti illegittimi e già impugnati. “Ringraziamo l’amministrazione per la tempestività – ha dichiarato –. Il sindaco ha chiesto il ritiro dei provvedimenti e si è arrivati a un’intesa che lega la prosecuzione di alcuni servizi, come la gestione della sosta e dei parcheggi, al mantenimento dei livelli occupazionali”. Il sindacato, poi, ribadisce che "non è possibile utilizzare i lavoratori come merce di scambio".

L’accordo ponte fino al 30 aprile

L’intesa raggiunta prevede, fino al 30 aprile, il ritiro dei licenziamenti e la continuazione del servizio di gestione della sosta e dei parcheggi da parte di Trotta. Una soluzione tampone che consente di evitare, almeno nell’immediato, la perdita del lavoro per 19 famiglie.

Le criticità del sistema e il futuro del servizio

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio e complesso. Il nodo principale resta quello del futuro affidamento del servizio di trasporto pubblico locale ad Air, ancora in fase di definizione. Il bando di gara in corso prevede una clausola sociale che garantirebbe il passaggio automatico dei lavoratori alla nuova azienda subentrante, ma l’attuale fase emergenziale complica il percorso. Secondo i sindacati, è necessario un confronto approfondito tra Comune, Regione, azienda uscente e soggetto subentrante per assicurare sia la tutela occupazionale sia la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Intanto per i 19 lavoratori coinvolti – tra cui ex Amts con mansioni ulteriori rispetto a sosta e parcheggi ( verificatori titoli di viaggio) – emerge la prospettiva, almeno temporanea, di un reintegro. Una boccata d’ossigeno in una settimana particolarmente delicata, mentre resta aperta la sfida per una soluzione definitiva che metta in sicurezza il sistema del trasporto pubblico cittadino.