Textures diventa Punto Viola: "Nessuno viene lasciato solo" "Chiunque si trovi in situazione di pericolo può trovare ascolto e protezione qui"

In un’epoca in cui l'associazionismo è chiamato a riscoprire la sua funzione di bussola sociale, il circolo ARCI Textures di Airola (BN) compie un passo decisivo. Non più "solo" un luogo di cultura e svago, ma un vero e proprio presidio di sicurezza: la sede di via Sorlati 9 entra ufficialmente a far parte della rete nazionale dei Punti Viola, il progetto promosso da DonneXStrada per il contrasto alla violenza di genere.

Più di un Circolo: un'Antenna Sociale

L’adesione alla rete dei Punti Viola trasforma Textures in un luogo di rifugio immediato. Chiunque si trovi in una situazione di pericolo, molestia o emergenza — con un'attenzione prioritaria alle donne, ma senza esclusioni — potrà varcare la soglia dell'associazione trovando ascolto e protezione.

L’obiettivo è chiaro: rompere il guscio di indifferenza che spesso avvolge la violenza domestica e di strada, offrendo un punto di riferimento concreto in un territorio che ha bisogno di antenne sociali sempre più sensibili.

"Nessuno viene lasciato solo"

La presidente dell’associazione, Carmen Ciarleglio, sottolinea con forza il valore civico di questa scelta:

"Diventare Punto Viola significa dare un senso ancora più profondo a uno spazio che è anche un presidio di cittadinanza attiva dove nessuno viene lasciato solo. Il benessere della comunità è una responsabilità collettiva. Noi ci siamo."