Elezioni amministrative 2026 nel Sannio: i risultati dei 10 comuni al voto

Ormai definito il quadro nei dieci comuni sanniti chiamati al rinnovo di sindaci e consigli comunali. Di seguito i risultati.
A Calvi matura la sorpresa della tornata con Vincenzo Parziale eletto con 926 voti che supera il sindaco uscente Armando Rocco 550 voti; Domenico Errico 364 voti.
A Campoli del Monte Taburno: il sindaco uscente Tommaso Grasso con 607 preferenze è stato riconfermato alla guida del Comune staccando il competitor Luigi Caporaso fermo a 479 voti.
A Castelfranco in Miscano Andrea Giallonardo riconfermato con 381 voti; Umberto Del Basso De Caro si ferma a soli 112 voti; Dionigi Verrilli 59 voti.
Altra riconferma a Castelpoto: Vito Fusco è ancora sindaco con 491 voti, Serena Marcarelli 337 voti.
Foiano di Val Fortore: Giuseppe Antonio Ruggiero riconfermato con 746 voti.
A Guardia Sanframondi vince Raffaele Di Lonardo con 1547 voti; Giovanni Ceniccola 1447 voti.
Paduli: confermato sindaco Domenico Vessichelli eletto con 1993 voti; Daniele Bonavita 556 voti.
Reino: Antonio Calzone, che sfidava solo il quorum, eletto sindaco con 626 voti.
Sant'Agata dei Goti: la candidata Giovannina Piccoli è in vantaggio di su Carmine Valentino.
A Telese Terme l’uscente Giovanni Caporaso in vantaggio su Francesco Bozzi.