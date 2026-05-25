Un malore mentre gioca a padel, addio a 'Peppe champagne' Benevento. Ex calciatore giallorosso, docente di educazione fisica, Giuseppe Izzo aveva 70 anni

Stava giocando a padel quando il suo cuore si è fermato per sempre. E' terminata così l'esistenza di Peppe Izzo, 70 anni domani, di Benevento, docente di educazione fisica in pensione e, soprattutto, volto non dimenticato del calcio beneventano. Lo chiamavano 'Peppe champagne', probabilmente per quel modo effervescente di stare in campo. Aveva giocato come ala sinistra, aveva militato nella fila della squadra giallorossa anche in serie C. Calciatore talentuoso con una esperienza alla Cavese, aveva poi smesso le scarpette ed i pantaloncini e si era dedicato al ruolo di allentatore.

Il dramma si è consumato in serata in un club a Sant'Angelo a Cupolo, dove Izzo stava disputando una partita di padel. All'improvvisio, secondo una prima ricostruzione, il malore che non gli ha dato scampo. Inutili i soccorsi del 118, niente da fare per lui. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia. La tristissima notizia si è diffusa in città, gettando nello sconforto i familiari e quanti lo conoscevano.