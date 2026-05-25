Sant'Agata: il sindaco Piccoli "vittoria della comunità intera" Il commento del neo sindaco del centro caudino

La lista civica “Oggi e Domani” e la neo sindaco Giovannina Piccoli ringraziano profondamente i cittadini di Sant’Agata de’ Goti per la fiducia accordata in queste elezioni amministrative.

"Il risultato di oggi rappresenta per noi prima di tutto una grande responsabilità. In questi mesi abbiamo scelto di condurre una campagna elettorale fatta di presenza, ascolto, confronto e contenuti concreti, parlando ai cittadini con serietà e rispetto. La risposta arrivata dalle urne ci consegna un mandato importante, che accogliamo con gratitudine e senso del dovere.

Questa vittoria appartiene a una comunità intera: alle persone che ci hanno sostenuto, ai candidati, ai volontari, a chi ha partecipato agli incontri nelle piazze, nelle frazioni, nei luoghi della vita quotidiana di Sant’Agata.

I cittadini hanno scelto di dare continuità a un percorso amministrativo che, in anni complessi, ha lavorato per riportare stabilità finanziaria al Comune, programmare investimenti e costruire le basi per una nuova fase di sviluppo del territorio.

«Ho accettato una sfida e con sedici donne e uomini vogliamo un paese che accolga. Accolga la vita quotidiana con le sue difficoltà, cercando soluzioni e impegnandosi a realizzarle. Credo che questo gruppo abbia la capacità di farsi interprete di tutto questo. Sono orgogliosa di avere avuto il compito di promuoverli come domani di una città che deve ripartire.

Prima di ogni cosa dal rapporto paritario con i cittadini. L’istituzione non è qualcosa di distante o diverso dal cittadino che ne è l’anima.

Ringrazio tutti per esserci stati con convinzione», ha dichiarato Giovannina Piccoli. Da domani si torna subito al lavoro. Con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato questi anni: serietà, presenza, responsabilità e attenzione concreta ai bisogni della comunità.

Sant’Agata ha ancora molta strada davanti. E siamo consapevoli che ci sarà bisogno dell’impegno di tutti per affrontare le sfide future: dai giovani al lavoro, dalla tutela del territorio alla valorizzazione del centro storico, fino ai servizi essenziali e alla qualità della vita nelle frazioni.

Continueremo ad amministrare con equilibrio, ascolto e senso delle istituzioni, ricordando sempre che il Comune appartiene a tutti i cittadini, anche a chi non ci ha scelto. Il domani di Sant’Agata comincia oggi. E comincia insieme".