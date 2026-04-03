Compravendita di droga online: denunciati due ventenni nel beneventano L'operazione della Guardia di Finanza

Denunciati a piede libero di due giovani poco più che ventenni, originari rispettivamente del Sannio e della provincia di Avellino, trovati in possesso di sostanze stupefacenti acquistate online in un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Benevento.

L’attività rientra in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di droga e si è sviluppata attraverso il monitoraggio di spedizioni postali sospette. I militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno individuato due distinti pacchi provenienti da mittenti ignoti, seguendone il percorso fino alla consegna. L’intervento è scattato nel momento in cui i destinatari sono entrati in possesso dei plichi.

Nel primo caso, all’interno del pacco è stato rinvenuto un ingegnoso sistema di occultamento: circa 60 grammi di hashish erano nascosti in un libro, le cui pagine erano state sagomate per contenere perfettamente la sostanza e renderne difficile l’individuazione.

Nel secondo episodio, invece, i finanzieri hanno sequestrato circa 190 grammi di marijuana. Parte della droga era contenuta in una busta termosaldata sottovuoto, mentre un ulteriore quantitativo è stato trovato nell’abitazione del giovane coinvolto.

Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e circa mille euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.