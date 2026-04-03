Confindustria Benevento e Slow food insieme per qualità e sostenibilità Il presidente Esposito: la valorizzazione filiere rappresenta uno dei punti cardine del mio mandato"

E’ stato siglato, in occasione dell’Assemblea della Sezione Alimentari, servizi e Traporti di Confindustria Benevento, il protocollo d’intesa tra CONFINDUSTRIA BENEVENTO, SLOW FOOD BENEVENTO APS, AUGUSTUS HERITAGE ETS.

Alla base dell’intesa la volontà di valorizzare il patrimonio agroalimentare, ambientale, culturale e sociale di elevato valore strategico presente sul territorio sannita che richiede modelli integrati fondati sulla relazione tra imprese, comunità, cultura e biodiversità.

Il protocollo mira a superare la frammentazione delle filiere e costruire un sistema territoriale competitivo e sostenibile, individuando nel modello biorelazionale un paradigma innovativo di sviluppo, fondato sulla generazione di valore attraverso le relazioni tra imprese, territorio, comunità, cultura e biodiversità.

Tra i principi alla base dell’iniziativa: la sostenibilità ambientale, sociale ed economica; la valorizzazione della biodiversità, l’inclusione sociale e partecipazione comunitaria; la coerenza con i principi del cibo “buono, pulito e giusto”.

“La valorizzazione delle filiere rappresenta uno dei punti cardine del mio mandato di Presidenza - ha spiegato Andrea Esposito presidente di Confindustria Benevento -. In questa direzione si colloca la collaborazione con la condotta territoriale Sloow Food che sarà in grado di favorire il percorso tracciato grazie alla condivisione dei principi che guidano l’operato della condotta. Le nostre imprese hanno accolto con entusiasmo questo approccio rivolto alla valorizzazione della qualità e al rispetto dell’ambiente.”

“Costruiamo un’alleanza che supera le frammentazioni e integra imprese, comunità, cultura e biodiversità - ha invecedichiarato Nadia Savino, presidente Slow Food e Augustus Heritage -. Come Slow Food Benevento APS e Augustus Heritage ETS crediamo in un modello di sviluppo biorelazionale, sostenibile e inclusivo. Il Sannio può diventare un laboratorio avanzato di innovazione territoriale. Puntiamo a rafforzare le filiere agroalimentari e valorizzare le produzioni identitarie. È un percorso concreto che genera valore economico, sociale e culturale. Un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e competitivo.”

Per Giuseppe Mauro Presidente della rete Sannio da Gustare, "l’accordo siglato è perfettamente in linea con le finalità della Rete che mirano a tracciare la filiera e premiare la qualità e la salubrità.

Il Marchio Sannio da gustare contiene al proprio interno il claim “Unique flavors for healthy living” ossia “Sapori unici per una vita sana” che coniuga eccellenza e salute, principi più volte richiamati nel protocollo d’Intesa".

Salvatore Abbatiello Presidente della Sezione Alimentari Servizi e Trasporti di Confindustria Benevento ha sottolineato come "la sottoscrizione dell’accordo nel corso dell’Assemblea offre un valore aggiunto alla riunione che si è tenuta presso lo Stabilimento Strega Alberti, azienda storica del territorio che ringrazio per l’ospitalità. Gli incontri itineranti sono iniziative realizzate da Confindustria Benevento per i propri associati, nell’ottica della valorizzazione del network”.