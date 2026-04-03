Sanità di prossimità e innovazione digitale: alleanza strategica tra ASL e CRI Spinosa: tassello fondamentale nel percorso di modernizzazione della sanità territoriale

Un passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini, più accessibile e sempre più digitale. È stato siglato presso la sede della ASL Benevento il Protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento, che segna l’avvio di una collaborazione strutturata per lo sviluppo della sanità di prossimità e della telemedicina sul territorio. Un accordo dal forte valore strategico, che mette a sistema competenze, presenza territoriale e capacità organizzative, con l’obiettivo di costruire un modello assistenziale innovativo, più vicino ai bisogni reali delle persone.

Al centro dell’intesa, l’integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali attraverso strumenti digitali avanzati: televisite, teleconsulti, teleassistenza e servizi online diventano leve fondamentali per garantire continuità delle cure, ridurre le disuguaglianze di accesso e semplificare il rapporto tra cittadini e sistema sanitario.

La collaborazione punta a rafforzare l’assistenza territoriale, favorendo una presa in carico più tempestiva e personalizzata, soprattutto per le persone fragili, anziane o con difficoltà di accesso ai servizi. Un impegno concreto anche sul fronte del superamento del digital divide, con azioni di supporto rivolte ai cittadini nell’utilizzo delle piattaforme digitali.

Determinante, in questo scenario, il ruolo della Croce Rossa Italiana, riconosciuta come presidio di prossimità e punto di riferimento per le comunità locali, capace di affiancare la ASL nelle attività di assistenza, orientamento e inclusione sociale.

«Questo Protocollo rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di modernizzazione della sanità territoriale, perché consente di mettere a sistema competenze, tecnologie e presenza sul territorio, con un unico obiettivo: migliorare concretamente la qualità e l’accessibilità dei servizi per i cittadini» – dichiara la Direttrice Generale della ASL Benevento, Tiziana Spinosa.

Con questa intesa, la ASL Benevento rafforza il proprio ruolo di guida nel processo di innovazione della sanità territoriale, promuovendo un modello sempre più integrato, accessibile e orientato alla prossimità.