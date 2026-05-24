Under 16, Fiore piega il Benevento: tra una settimana il ritorno Giallorossi ko in casa del Sorrento, ma il discorso qualificazione è ancora apertissimo

Sorrento-Benevento 1-0

Sorrento: Palazzo, Porzio, Masi (32'st D'Andrea), De Rosa, Liguori, De Rosa M., Fiore (37'st Musella), Fiorentino, Sorrentino, Macera (23'st Calvanese), Fiore. A disp.: Riccio, Volpicella, Sepe, Varriale, Cardillo, Plaitano. All.: Scarpa

Benevento: Porcelli, Cimmino, Aprovitola, Martello, Greco, Vitelli (34'st Coppola), Ferretti (17'st Silvestri), Calabria, Schettino (7'st Biancolino), Sorbo, Esposito (17'st Fontana). A disp.: Esposito, Triestino, Cuomo, Marciano, Di Nardo, Biancolino. All.: Leone

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore. Assistenti: Cafisi e Santoriello di Nocera Inferiore

Marcatore: 38'pt Fiore

Sconfitta di misura per l'under 16 del Benevento maturata contro il Sorrento in trasferta. A decidere l'incontro è stato Fiore che ha sbloccato il risultato dopo 38 minuti di gioco. Con questo parziale, la squadra di Leone sarà chiamata a vincere con qualsiasi risultato per ottenere la qualificazione alle semifinali scudetto. L'appuntamento è fissato al prossimo weekend sul sintetico dell'Avellola.