Provinciali, Cataudo: "Grazie agli amministratori che hanno creduto in noi" "Il nostro impegno continuerà. Buon lavoro a Lombardi"

“Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento a tutti gli amministratori che, al di là di ogni appartenenza politica, hanno scelto di accordarmi la loro fiducia in questa competizione elettorale. È stato per me un grande onore poter rappresentare una proposta di cambiamento fondata sull'ascolto, sul dialogo e sulla volontà di costruire un futuro migliore per il nostro territorio".

Così Claudio Cataudo, candidato presidente alla Provincia di Benevento. Dopo la rielezione di Nino Lombardi, Cataudo interviene e rivolge "un ringraziamento particolare va a tutti coloro che mi sono stati accanto in queste settimane, condividendo con convinzione un progetto costruito con passione, impegno e spirito di servizio. Insieme abbiamo dato vita ad una proposta credibile, capace di coinvolgere amministratori provenienti da esperienze e sensibilità politiche diverse, uniti esclusivamente dall'obiettivo di lavorare per il bene del territorio.

Eravamo consapevoli fin dall'inizio che la sfida sarebbe stata particolarmente complessa. Il sistema del voto ponderato, infatti, determinava una competizione oggettivamente impari, con equilibri che rendevano il percorso in salita già alla vigilia del voto. Nonostante questo, abbiamo scelto di non sottrarci al confronto, convinti che fosse doveroso offrire un'alternativa e dare voce a quanti chiedevano un rinnovamento nella guida della Provincia. Per questo il sostegno ricevuto assume un valore ancora più importante e rappresenta una base solida dalla quale continuare a costruire il futuro.

Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al Presidente della Provincia, Nino Lombardi. L'auspicio è che il suo mandato sia ispirato esclusivamente all'interesse del territorio sannita e delle sue comunità, mettendo da parte ogni logica di appartenenza e affrontando con determinazione le tante emergenze e le numerose sfide che attendono il nostro Sannio.

Le elezioni si concludono, ma non termina il nostro impegno. Continuerò, insieme a tutti gli amministratori che hanno condiviso questo percorso, a lavorare con responsabilità, coerenza e determinazione nell'interesse del Sannio. Il progetto di cambiamento che abbiamo costruito non si esaurisce con il voto di oggi: continuerà a essere un punto di riferimento per quanti credono in una Provincia più vicina ai territori, ai Comuni e ai cittadini."