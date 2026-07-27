Collegio dei Geometri, eletti componenti del consiglio direttivo: ecco chi sono Biele, Rosato Renzi, Zollo, bianco, Leone, Siciliano e Cinelli. Venerdì le cariche istituzionali

Sabato scorso, 25 luglio, si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Benevento.

A scrutinio ultimato, sono risultati eletti i geometri Giampaolo Biele, Claudio Rosato, Giovanni Renzi, Camillo Zollo, Giovanbattista Bianco, Ester Leone, Giovanni Siciliano, Giuseppe Cinelli.

L’ultimo componente del Consiglio, sarà eletto nella giornata di venerdì 31 luglio e successivamente ci si riunirà per definire le cariche istituzionali e proseguire il lavoro avviato.

Ci saranno altri quattro anni per definire meglio le competenze, i ruoli, e le azioni da intraprendere per ridare lustro ad una professione che, oggi, è molto ricercata da aziende, imprese ed anche dalla gente che ha difficoltà a comunicare con la Pubblica Amministrazione.