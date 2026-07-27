Collegio dei Geometri, eletti componenti del consiglio direttivo: ecco chi sono

Biele, Rosato Renzi, Zollo, bianco, Leone, Siciliano e Cinelli. Venerdì le cariche istituzionali

collegio dei geometri eletti componenti del consiglio direttivo ecco chi sono
Benevento.  

Sabato scorso, 25 luglio, si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Benevento.
A scrutinio ultimato, sono risultati eletti i geometri Giampaolo Biele, Claudio Rosato, Giovanni Renzi, Camillo Zollo, Giovanbattista Bianco, Ester Leone, Giovanni Siciliano, Giuseppe Cinelli.
L’ultimo componente del Consiglio, sarà eletto nella giornata di venerdì 31 luglio e successivamente ci si riunirà per definire le cariche istituzionali e proseguire il lavoro avviato.
Ci saranno altri quattro anni per definire meglio le competenze, i ruoli, e le azioni da intraprendere per ridare lustro ad una professione che, oggi, è molto ricercata da aziende, imprese ed anche dalla gente che ha difficoltà a comunicare con la Pubblica Amministrazione.

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