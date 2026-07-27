Mattinata libera, Maita fa capolino nel ritiro della Salernitana Il capitano giallorosso è andato a salutare tre vecchi compagni nel Bari, Matino, Ferrari e Achik

Come nella vita militare: quando c'è il giorno di riposo e anche quello della “visita parenti”. O magari un abbraccio con vecchi amici che non vedi da tempo. Così Mattia Maita ha approfittato della mattinata libera per portarsi nel vicino ritiro della Salernitana. Lì c'erano tre suoi vecchi compagni al Bari, il napoletano Emanuele Matino, il marocchino Ismael Achik e “El Loco” Franco Ferrari, il bomber della squadra granata. Il capitano giallorosso ha prima assistito all'allenamento, poi si è trattenuto con gli ex compagni, ricambiando di fatto la visita di due giorni fa del direttore sportivo Faggiano nel ritiro del Benevento. Rapporti sempre cordiali come è nello spirito del centrocampista messinese, che conserva amicizie e contatti con tutti quelli con cui ha giocato, anche se un domani dovrà affrontarli come avversari. Perchè una cosa è il campo, un'altra la vita di tutti i giorni. E sul terreno di gioco, si sa, quando c'è Mattia esiste un solo obiettivo, quello di vincere.