Benevento, ufficializzato lo staff tecnico e sanitario

E' stato ufficializzato lo staff che guiderà la squadra per la stagione di serie B. Tecnici, preparatori atletici, match analyst e tutti i responsabili della struttura sanitaria.
Eccolo si seguito.
ALLENATORE
- Antonio Floro Flores
VICE ALLENATORE
- Alessandro Monticciolo
COLLABORATORI TECNICI
- Pasquale Piscitelli
- Michele Cerqua
PREPARATORI ATLETICI
- Gaetano Toto
- Alfredo Genco
PREPARATORI DEI PORTIERI
- Luca Aprile
- Vincenzo Improta
TECNICA INDIVIDUALE DI BASE
- Manuel Landaida
- Vincenzo Iannuzzi
MATCH ANALYST E SCOUTING
- Pietro Bertorelle
- Angelo Testa
SCOUTING
- Andrea De Falco
RESPONSABILE STRUTTURA MEDICA - Dott. Walter Giorgione
MEDICO SOCIALE - Dott. Franco De Cicco
MEDICO SOCIALE – Dott. Rosario Zeppa
FISIOTERAPISTA - Ernesto Galliano
FISIOTERAPISTA - Raffaele Marinaccio
FISIOTERAPISTA - Giulio Rinaldi
NUTRIZIONISTA - Elettra Agovino
PODOLOGO - Antonio Tizzanino