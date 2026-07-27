Benevento, ufficializzato lo staff tecnico e sanitario

La lista è ora completa anche sul sito ufficiale del Benevento Calcio

benevento ufficializzato lo staff tecnico e sanitario
Benevento.  

E' stato ufficializzato lo staff che guiderà la squadra per la stagione di serie B. Tecnici, preparatori atletici, match analyst e tutti i responsabili della struttura sanitaria. 

Eccolo si seguito.

 

ALLENATORE 

- Antonio Floro Flores

VICE ALLENATORE 

- Alessandro Monticciolo

COLLABORATORI TECNICI 

- Pasquale Piscitelli

- Michele Cerqua

PREPARATORI ATLETICI 

- Gaetano Toto

- Alfredo Genco

PREPARATORI DEI PORTIERI  

- Luca Aprile

- Vincenzo Improta

TECNICA INDIVIDUALE DI BASE

- Manuel Landaida

- Vincenzo Iannuzzi

MATCH ANALYST E SCOUTING 

- Pietro Bertorelle

- Angelo Testa

SCOUTING 

- Andrea De Falco

RESPONSABILE STRUTTURA MEDICA - Dott. Walter Giorgione

MEDICO SOCIALE - Dott. Franco De Cicco

MEDICO SOCIALE – Dott. Rosario Zeppa

FISIOTERAPISTA - Ernesto Galliano

FISIOTERAPISTA - Raffaele Marinaccio

FISIOTERAPISTA - Giulio Rinaldi

NUTRIZIONISTA - Elettra Agovino

PODOLOGO - Antonio Tizzanino 

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