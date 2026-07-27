Controlli, multe e denunce dei carabinieri nel Fortore Patenti ritirate e un arresto per evasione

Con l’intensificarsi dei flussi turistici estivi in tutta la provincia e particolarmente nella Val Fortore, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in campo, nell’ultima settimana, un articolato dispositivo di pattuglie che hanno concentrato i controlli su 247 persone, 197 veicoli e 13 esercizi pubblici al fine di contrastare i reati in generale, quelli predatori (specie in danno delle postazioni bancomat e postamat) e di garantire il rispetto del Codice della Strada.

Nel corso dei servizi preventivi sono state elevate 17 sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della Strada, per 8.101 euro complessivi, con ritiro di 1 patente di guida per sorpasso pericoloso, fermo amministrativo di 1 minicar il cui conducente infra-sedicenne trasportava indebitamente un passeggero e di 1 automobile condotta senza aver mai conseguito la patente di guida, sequestro amministrativo di 1 furgone che circolava senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, contestando infrazioni amministrative per circolazione senza i previsti documenti al seguito, mancato uso delle cinture di sicurezza, omessa prudenza ed omessa revisione e decurtando 20 punti in totale da patenti di guida.

A San Bartolomeo in Galdo i Carabinieri hanno arrestato un uomo del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, in flagranza del reato di evasione, avendolo sorpreso a girare per il paese sulla sua bicicletta nonostante fosse assoggettato ad una misura restrittiva imposta dall’Autorità Giudiziaria.

A Castelfranco in Miscano i militari hanno denunciato un uomo originario della Guinea e residente in provincia di Foggia per il reato di ricettazione, avendolo sorpreso alla guida di un’automobile con numero di telaio abraso e montante targhe rubate, che è stata sottoposta a sequestro.

A San Marco dei Cavoti i Carabinieri hanno denunciato un automobilista della Val Fortore per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, essendo risultato positivo all’assunzione di droghe. All’uomo è stata ritirata la patente di guida.

Nel periodo estivo, specialmente nei weekend, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento rafforzano il quotidiano e già intenso presidio del territorio di tutta la provincia allo scopo di garantire al massimo la sicurezza dei cittadini locali, dei tanti turisti in visita e degli utenti della strada.