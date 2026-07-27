Miasmi, schiuma e sulla salubrità dell'aria: ora servono risposte Dal 2023 il fetore invade città, poi l'allarme al rione ferrovia, il biometano ed ora la schiuma

Fetore insopportabile, residenti costretti a tenere le finestre serrate nonostante le temperature normalmente alte in estate, incognita sulla salubrità dell'aria. Poi la schiuma, uno spettacolo indecente che nel luglio 2026 si è presentato agli occhi dei sanniti: il fiume Calore invaso da una maleodorante schiuma presente non solo a Benevento ma anche lungo gran parte del corso d'acqua che attraversa il Sannio.

Tutto questo dopo che nei mesi scorsi costantemente si erano registrate numerose giornate difficili per i miasmi, presenti anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto di biometano al confine tra Benevento, Pietrelcina e Pesco Sannita. I primi allarmi per i miasmi erano infatti stati lanciato nel 2023... quando l'impianto a nord di Benevento non esisteva.

Giornate contraddistinte dalle proteste dei residenti esasperati per il fetore che si diffondeva – ed ancora oggi capita – sempre lungo il greto del Calore.

Da ricordare anche la sostanza – rimasta ancora misteriosa – che aveva provocato alcuni malori nella zona del rione ferrovia la sera del 29 dicembre 2025 (VIDEO).

Anche in quel caso un fetore pungente che, però, si era insinuata nei cortili e qualche abitazione attraverso le fogne e non nell'aria come solitamente accade. In quella circostanza forze dell'ordine in strada al pari dei vigili del fuoco intervenuti anche da Napoli con il Nucleo NBCR, famiglie in strada in pieno centro città (rione Ferrovia) e sempre la stessa incognita: di che sostanza si tratta?

Ora il nuovo problema dell'impianto biometano e nuovamente sotto osservazione l'area Asi di Ponte Valentino con il depuratore finito al centro di controlli e verifiche dei carabinieri Forestali. Ed infine la schiuma, i pesci trovati morti e recuperati nel Calore per le analisi.

Comitati, cittadini, amministrazioni comunali (Pietrelcina, Benevento, Pesco Sannita) vogliono capire, sapere, essere informati.

Non è possibile dinanzi ad un così elevato numero di episodi – non sempre collegati tra loro – non dare risposte ai cittadini che vanno tranquillizzati, informati su cosa respirano e cosa provochi di volta in volta i miasmi e se tutto questo sia normale.