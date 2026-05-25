Terza edizione Festa del Libro: Ceppaloni per tre giorni capitale lettura

Capacità di riportare al centro il valore della lettura, del confronto e della riflessione

terza edizione festa del libro ceppaloni per tre giorni capitale lettura
Ceppaloni.  

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la terza edizione della Festa del Libro di Ceppaloni,  che dal 22 al 24 maggio ha animato il Castello Medievale e il borgo sannita. Tre giorni di incontri, letture, laboratori e momenti di confronto hanno reso Ceppaloni un autentico punto di riferimento culturale, coinvolgendo scuole, famiglie, giovani e visitatori provenienti anche da fuori provincia.
“Dal labirinto si esce leggendo” è stato il filo conduttore che ha accompagnato tutti gli appuntamenti della manifestazione, affrontando temi di grande attualità: il rapporto tra verità e disinformazione, l’influenza dei social network, il disagio giovanile, la memoria storica, il valore delle relazioni umane e la libertà di pensiero.
Ad aprire il festival sono stati Giovanni Mari e Walter Veltroni. Mari ha sottolineato l’importanza della libertà d’informazione e i rischi di una comunicazione sempre più superficiale e immediata. Veltroni ha invece affrontato il tema del disagio psicologico degli adolescenti, aggravato dall’isolamento sociale e dall’eccessiva dipendenza dal mondo digitale, ribadendo l’importanza fondamentale della scuola, dell’ascolto e della cultura nella crescita delle nuove generazioni.
Grande attenzione hanno suscitato gli interventi del direttore artistico Daniele Aristarco, protagonista di momenti di confronto dedicati al valore civile della letteratura e alla necessità di educare al pensiero critico. Aristarco ha sottolineato come la cultura rappresenti uno strumento indispensabile per orientarsi nella complessità del presente e contrastare le semplificazioni che alimentano paure e divisioni.
Molto partecipati gli incontri con Vanessa Roghi sui falsi stereotipi legati ai giovani, il reading “Ma io ho deciso. Storia di Lia Pipitone” con Anna De Giovanni e Daniele Aristarco, oltre ai laboratori dedicati ai bambini.
La giornata conclusiva, dedicata al tema “Geografie vicine”, ha visto protagonisti: Alfredo Rossi, con la presentazione del libro I confini del territorio pontificio di Benevento, in dialogo con Marika Porcaro; Pasquale Rosati, autore de L’ultima Janara, in dialogo con Aurora Pugliese; Nicola Sguera, con Euthymios, il medico greco che incontrò Yeshua, in dialogo con Marika Pinto; Susanna Mattiangeli, con Non sempre la realtà è come sembra, in dialogo con Daniele Aristarco ed Elvira Feleppa; Giuseppe Catozzella, con Correre, partire, ritornare e restare, in dialogo con Maddalena Viglietti, Marika Pinto, Jean Luc Mpazayino e Raffaella Morone.
Gli interventi hanno offerto importanti riflessioni sul territorio, sulle narrazioni contemporanee e sul rapporto tra realtà e immaginazione.
Una menzione particolare merita la ricerca storica svolta da Alfredo Rossi che, nel volume I confini del territorio pontificio di Benevento, ricostruisce antiche frontiere e vicende del territorio beneventano attraverso fonti rare e spesso trascurate, restituendo alla comunità un tassello significativo della propria identità storica e culturale.
A chiudere la rassegna, “Vulim’ – suoni, canti e racconti”, appuntamento curato da Alessandro Parente con la partecipazione della piccola orchestra di organetti “Il Respiro dell’Anima”, che ha unito musica e tradizione.
Il Festival del Libro, organizzato dal Comune di Ceppaloni insieme alla libreria Ubik LiberiTutti di Benevento, in collaborazione con l’associazione Parole in Circolo, la Biblioteca Comunale e il Patto per la Lettura di Ceppaloni, conferma la propria crescita e la capacità di riportare al centro il valore della lettura, del confronto e della riflessione in un tempo segnato dalla velocità dell’informazione e dalla crisi del pensiero critico.
 

Ultime Notizie