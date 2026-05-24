Play off per la D: l'Apice si illude, ma poi il Taranto lo sorpassa (3-1) La squadra di Cioffi per approdare alla finale dovrà vincere con due gol di scarto ad Apice

Una semifinale play off durissima contro il Taranto per l'Apice di Renato Cioffi, che esce sconfitto dall'Italia di Massafra, gremito da almeno cinquemila tarantini, per 3 a 1. Per passare il turno, la squadra sannita avrà bisogno di vincere ad Apice con due gol di scarto nella gara di ritorno in programma domenica 31 maggio alle 16. Un confronto difficile contro una delle formazioni più forti del campionato di Eccellenza, ricca di qualità, a partire da Di Paolantonio, ex Avellino e Foggia in C, per andare ad Aguillera, attaccante che ha giocato a lungo nei campionati professionistici in Spagna.

La partita era iniziata molto bene per l'Apice che era andato in vantaggio al 12' con una “puntata” di Pesce, che aveva azzeccato l'angolino alla destra del portiere tarantino. La squadra jonica ha accusato inizialmente il colpo, ma proprio negli ultimi minuti del primo tempo ha trovato il gol del pari con Loiodice su calcio di rigore (42'). Nella ripresa la pressione degli jonici è diventata fortissima e l'Apice è riuscito soloa difebndersi. Il gol del vantaggio al 66' su un'azione confusa e grazie ad un coòpo di testa in mischia dello spagnolo Aguillera. A 5' dalla fine è arrivato anche il terzo gol, con la difesa apicese troppo aperta alla ricerca del gol del pari: ad approfittarne è stato Losavio, che è andato via sulla destra ed è riuscito a fare lo scavetto al portiere in uscita.

Al termine della partita ha parlato il diesse Angelo Cioffi: “Abbiamo giocato un grande primo tempo, peccato, vuol dire che cercheremo di fare qualcosa di più nella gara di ritorno. Non mi sento di dire nulla ai ragazzi, quando si perde è perchè si sono commessi degli errori, ma anche perchè dall'altra parte c'era una squadra fortissima”. Appuntamento al Comunale di Apice per domenica 31 maggio alle 16.

Nel "frame" di Antenna Sud, che ha ripreso la partita con tre telecamere e il drone, il gol del vantaggio segnato da Aguillera