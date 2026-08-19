Si sente male mentre guida: muore un 60enne, auto fuori strada E’ accaduto a Benevento. Sembra che l’uomo avesse da poco finito di giocare a padel

Dramma questa sera a Benevento per la morte di un 60enne colpito sembra da un malore mentre era alla guida della sua auto. E' accaduto lungo la strada che da Pacevecchia conduce alla frazione Pastene di sant'Angelo a Cupolo.

L'uomo sembra avesse da poco giocato una partita a padel. Poi, secondo una prima ricostruzione, si era messo alla guida della sua auto evidentemente per rientrare a casa.

Dopo qualche metro il veicolo è finito fuori strada, e si è appoggiato a un guardrail. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri che stanno effettuando i rilievi.

I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo. Per il 60enne non c'è stato nulla da fare.

AGGIORNAMENTO

Al termine dei rilievi e delle indagini dei carabinieri, su disposizione del magistrato, la salma è stata riconsegnata ai familiari.