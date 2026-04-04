Nuovo ministro turismo Mazzi: Ferraro "rilanciare aree interne" La sollecitazione del responsabile di Fratelli d’Italia Campania per le politiche alle aree interne

Mario Ferraro, responsabile di Fratelli d’Italia Campania per le politiche dedicate alle aree interne, esprime i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Ministro del Turismo del Governo Meloni, Gianmarco Mazzi.

“In un momento cruciale per la crescita e la valorizzazione del nostro Paese – dichiara Ferraro – il turismo rappresenta una leva strategica non solo per le grandi città, ma soprattutto per il rilancio delle aree interne, troppo spesso dimenticate ma ricche di patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico”.



“La Campania – prosegue – custodisce un tesoro straordinario nei suoi borghi, nei territori montani e nelle realtà lontane dai grandi flussi turistici. È proprio da qui che può partire una nuova stagione di sviluppo sostenibile, capace di creare occupazione, contrastare lo spopolamento e rafforzare l’identità dei territori”.



Ferraro sottolinea l’importanza di politiche mirate che sappiano integrare infrastrutture, promozione e sostegno alle imprese locali: “Il turismo delle aree interne deve diventare una priorità nazionale. Solo attraverso una visione concreta e coordinata sarà possibile trasformare queste zone in veri motori di crescita”.

“Al Ministro – conclude – va il nostro pieno sostegno e un convinto in bocca al lupo, certi che saprà interpretare al meglio questa sfida strategica per il futuro dell’Italia e della Campania”.