Nuovo organico di serie B: ne mancano solo due Va a comporsi la lista di squadre partecipanti: l'ultima sarà quella che arriva dalla C: il 7 giugno

Organico di B, siamo a meno due. Mancano cioè solo due nomi per avere le venti partecipanti al prossimo campionato cadetto. Con la salvezza del Sudtirol e la retrocessione della Cremonese dalla serie A si sono aggiunti altri due nomi alle squadre sicure di partecipare al prossimo campionato di B. I bolzanini, si può dire sin d'ora, saranno gli unici rappresentanti del Trentino Alto Adige, la provincia più a Nord di Italia. La Cremonese invece per il momento andrà ad affiancare il Mantova nello scacchiere geografico della Lombardia. Rimangono dunque da scegliere altre due partecipanti, per le quali bisogna attendere che terminino i play off di B e di C, ma che qualche indizio lo hanno già concesso.

Nel play off per la promozione in A, il Monza ha vinto il match di andata al Ceravolo per 2 a 0, mettendo un'ipoteca alla promozione in serie A. Ergo, sono calate di molto le chances di promozione per i calabresi, che potrebbero essere una delle due squadre a coprire gli spazi vuoti lasciati nell'organico della serie B. Rimanesse il Catanzaro nella serie cadetta, sarebbe l'unica squadra calabrese presente, toccasse al Monza rinunciare alla serie A salirebbero a tre le partecipazioni lombarde (ci sono già Cremonese e Mantova).

L'ultima componente uscirà dal quartetto che si sta giocando la “final four” di serie C, vale a dire Catania, Ascoli, Salernitana e Brescia. Una sola di queste quattro sarà promossa. Anche dal punto di vista temporale, sarà l'ultima ad arrivare nel roster della serie B. Bisognerà attendere domenica 7 giugno. E' il giorno della finale di ritorno.

Ecco le 18 partecipanti sicure alla B

Quattro toscane: Carrarese, Arezzo, Empoli e Pisa

Tre venete: Padova, Vicenza e Verona

Tre campane: Benevento, Juve Stabia e Avellino

Due liguri: Virtus Entella e Sampdoria

Due emiliane/romagnole: Modena e Cesena

Due lombarde: Cremonese e Mantova

Una siciliana: Palermo

Una trentina/altoatesina: SudTirol

Le altre arriveranno

Una tra Catanzaro e Monza

Una tra le quattro della final four di C: Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia