Gacs e Career Day: Benevento progetta il futuro per i ragazzi Monito degli imprenditori ai giovani: lavorare per il Sannio sfruttando le tante opportunità

Il centro di Benevento si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato ad arte, innovazione, tecnologia, musica, danza e partecipazione attiva.

Migliaia di studenti sono stati protagonisti della nuova edizione della Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti e dedicata al tema “Il Sannio in Europa: dalle radici al futuro sulle ali della creatività”.



Accanto alle scuole hanno partecipato istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e realtà produttive locali, in una rete di collaborazione che ha dato forza all’iniziativa. Apertura ufficiale in Piazza Santa Sofia: a sottolineare il valore simbolico dell’evento è stata la professoressa Emilia Tartaglia Polcini, referente provinciale della Consulta degli Studenti e rappresentante dell’Ufficio scolastico provinciale di Benevento.

«Abbiamo risfoderato una vecchia maniera di fare la Giornata dell’Arte, perché quest’anno ricorre il trentesimo anniversario – ha spiegato –. Ci tenevamo a sottolineare che la scuola è al centro di una rete di relazioni che funzionano e che migliorano l’offerta formativa. La giornata dell’arte significa insegnamento dell’arte, della musica, della danza, ma soprattutto una rete che fa crescere i giovani».

Alla manifestazione hanno preso parte anche il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti Antonio Maria Del Prete, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Benevento Sebastiano Pesce e la direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Monica Matano, insieme ai rappresentanti delle istituzioni del territorio.



Career day con Confindustria Benevento: scuola e imprese per i giovani

Tra i momenti più attesi della giornata il Career Day organizzato da Confindustria Benevento e l'Istituto Bosco Lucarelli, e pensato per creare un collegamento concreto tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Gli studenti hanno avuto la possibilità di incontrare aziende del territorio, confrontarsi con professionisti e consegnare il proprio curriculum, aprendo un dialogo diretto con il tessuto produttivo sannita.

In Piazza Roma un talk che ha ospitato numerosi imprenditori del territorio: Andrea Esposito – Laer Spa; Clementina Donisi – Cosmind srl; Filippo Liverini – Mangimi Liverini Spa; Claudio Monteforte – Idnamic Italia Srl; Oreste Vigorito – Gruppo IVPC; Vincenzo Donatiello – Incas Caffè srl; Giovanni Caturano – Mare Group Spa; Livio Ascione – The Thinking Clouds srl; Amerigo Ievoli – Hart Studio srl; Claudia Ciotola – Tempi Moderni; Alessio Zollo – Muga ICT; Stefania Santucci – Edil Molise srl.

Il Presidente di Confindustria Esposito: creare opportunità

Il presidente di Confindustria Benevento, Andrea Esposito, ha lanciato un messaggio chiaro alle nuove generazioni. «Bisogna cambiare la narrazione di questa provincia – ha dichiarato –. Noi lavoriamo lungo un percorso che dura tutto l’anno per mettere sempre più in comunicazione il mondo accademico e quello delle imprese. I giovani devono sapere che possono costruire il proprio percorso di crescita e anche il proprio futuro lavorativo in questo territorio. Dobbiamo creare opportunità».

Vigorito: momento speciale per il Sannio puntare su marketing e turismo

Presente anche Oreste Vigorito, past president di Confindustria Benevento, che ha elogiato il ruolo delle scuole e il valore educativo di iniziative come questa.

«Bisogna complimentarsi con le scuole di Benevento che promuovono sempre iniziative del genere – ha affermato –. Sono convinto che l’incontro con i ragazzi dovrebbe avere lo stesso spirito di questi appuntamenti in piazza: renderebbe meno pesanti le ore in classe e favorirebbe una partecipazione ancora maggiore».

Rivolgendosi direttamente agli studenti, Vigorito ha poi aggiunto: «La vita ha un percorso spesso imprevedibile. Quello che abbiamo alle spalle è l’unica parte di cui possiamo essere certi, mentre il futuro è tutto da costruire. Ma affrontarlo con l’entusiasmo e la forza dei vent’anni rappresenta già la premessa per aprire nuove strade».

Nel suo intervento, Vigorito ha anche richiamato l’attenzione sulle prospettive del territorio sannita e sulla necessità di valorizzarlo attraverso le nuove generazioni.

«Credo che questo sia un momento storico per Benevento e per la provincia. Dobbiamo riuscire a fermare qualcosa di importante e a far conoscere questa città alla gente. E devono essere soprattutto i giovani a farlo, andando fuori e riportando qui persone, idee e opportunità attraverso un lavoro di marketing territoriale e turistico».